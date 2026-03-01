18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.03.2026, 15:16

У каждого казахстанца есть голос на референдуме – житель Мангистау

Госинформзаказ 0 357

Во время встреч и открытых дискуссий жители высказывают собственные инициативы, обмениваются мнениями и задают уточняющие вопросы, стремясь глубже разобраться в содержании предлагаемых нововведений и их возможных последствиях.

Фото pixabay.com

Житель региона Бисенбек Муханов призывал население принять участие в референдуме по вопросу принятия новой Конституции, в которой главной ценностью обозначен человек.

«Наш главный принцип — гражданская позиция. В Основном законе в качестве высшей ценности обозначен человек и его права. Мы являемся гражданами Республики Казахстан. Поэтому призываем всех проявить свою гражданскую ответственность и единогласно принять участие в голосовании, приглашая к этому как коллектив, так и всё население. Считаем, что у каждого казаха и каждого гражданина Казахстана есть своё мнение и своё место в этом процессе», — сказал Бисенбек Муханов.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Буду голосовать только тогда и если пойму суть изменений. Никто толком не может объяснить для чего это всё.
01.03.2026, 13:49
