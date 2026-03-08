18+
08.03.2026, 14:29

Мифы и правда: ответы на основные вопросы вокруг референдума

Чем ближе дата референдума, тем сильнее вокруг новой Конституции дискуссии. Увы, среди большого объема информации попадаются попытки манипуляции и подмены формулировок.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Специалисты проанализировали утверждения, распространяемые в интернете, и сопоставили их с официальным текстом проекта Конституции, а также с разъяснениями государственных органов.

Одним из распространённых мифов является утверждение о том, что новая Конституция якобы усиливает полномочия Президента. Однако в проекте, напротив, закрепляется система сдержек и противовесов. Ряд ключевых кадровых решений – назначение Вице-президента, Премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты – предполагается осуществлять с согласия Курултая. При этом сохраняется действующая норма об однократном семилетнем сроке президентских полномочий. Таким образом, данное утверждение признано неверным.

Еще один распространенный миф связан с якобы отменой запрета на продажу земли иностранцам. В действительности проект Конституции не содержит положений, позволяющих передавать землю в собственность иностранным гражданам. В статье 8 указано, что земля, недра, воды, растительный и животный мир принадлежат народу, а государство распоряжается ими от его имени. Поэтому подобные заявления также не соответствуют действительности.

В сети также распространяется информация о том, что новая Конституция отменяет бесплатную медицинскую помощь. Однако проект документа подтверждает право граждан на получение медицинской помощи на безвозмездной основе в пределах, установленных законом. Речь идет лишь о юридическом уточнении механизма реализации этого права. Эксперты относят подобные утверждения к манипуляциям.

Похожая ситуация наблюдается и с заявлениями об отмене бесплатного образования. В проекте Конституции по-прежнему закрепляется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях, а также право граждан на получение высшего образования. Поэтому такие сообщения также считаются манипулятивными.

Некоторые публикации утверждают, что в новой Конституции отменяется право на ежегодный отпуск. Между тем в статье 27 закреплено право граждан на отдых, а конкретные условия и продолжительность оплачиваемого отпуска регулируются Трудовым кодексом. Следовательно, такие заявления также не соответствуют действительности.

Распространяется и мнение о том, что из Конституции якобы исключено понятие свободы. В действительности права и свободы человека по-прежнему провозглашаются высшей ценностью государства. Это закреплено как в преамбуле, так и в статье 1 проекта Основного закона, где говорится о неотъемлемом и неотчуждаемом характере прав и свобод.

Кроме того, в интернете распространяются сообщения о возможном ограничении свободы слова и мирных собраний. Однако проект Конституции прямо запрещает цензуру, гарантирует свободу слова и закрепляет право граждан на проведение мирных собраний. Ограничения могут вводиться только законом и исключительно в целях защиты конституционного строя, общественной безопасности и прав других граждан.

Еще одним распространенным мифом является утверждение о введении тотального цифрового контроля. В действительности проект Основного закона, напротив, предусматривает так называемые «цифровые права», направленные на защиту частной жизни и персональных данных граждан от незаконного использования в цифровой среде.

Кроме того, распространяются заявления о том, что новая Конституция может противоречить международным обязательствам страны. Однако эксперты отмечают, что документ не содержит положений, которые вступали бы в конфликт с ратифицированными международными договорами. Напротив, нормы о правах и свободах человека приведены в соответствие с международными стандартами, а порядок применения международных договоров регулируется законодательством с учетом национальных интересов.

Жителей Мангистау призывают не доверять любой поступающей информации и сверять ее с официальными источниками.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.

