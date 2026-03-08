Член коалиции Мангистау Киикбай Жаулин: «Новые конституционные изменения в будущем дадут положительные результаты»

В целом Конституция - это документ, который защищает права и свободы человека. Предлагаемые изменения являются крупными обновлениями и важными нововведениями со времени принятия Конституции в 1995 году. В них отражены значительные выводы, новые подходы и серьезные преобразования. В течение последнего года по поручению Президента Касым-Жомарт Токаев была создана специальная комиссия, которая занималась рассмотрением этих вопросов, - сказал Киикбай Жаулин.