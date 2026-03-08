Член коалиции Мангистау Киикбай Жаулин: «Новые конституционные изменения в будущем дадут положительные результаты»

Киикбай Жаулин рассказал, что в преддверии референдума проводилась большая работа. Обсуждались вопросы совершенствования системы государственного управления, в том числе роль парламента и его структуры. В течение года граждане высказывали свои предложения и мнения, а последние шесть-семь месяцев комиссия активно работала над их обобщением и доработкой проекта. В целом общество положительно воспринимает предлагаемые изменения.
В целом Конституция - это документ, который защищает права и свободы человека. Предлагаемые изменения являются крупными обновлениями и важными нововведениями со времени принятия Конституции в 1995 году. В них отражены значительные выводы, новые подходы и серьезные преобразования. В течение последнего года по поручению Президента Касым-Жомарт Токаев была создана специальная комиссия, которая занималась рассмотрением этих вопросов, - сказал Киикбай Жаулин.
Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.
