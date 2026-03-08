Житель Актау: «Новая Конституция – основной инструмент, который воспитывает нас»

Свое мнение высказал и учитель предмета «Художественный труд» Кайрат Сарсенбаев:

«Если взять хотя бы такие вопросы, как, например, использование ремней безопасности, которые сегодня распространены во всем мире, можно заметить, что раньше многие не до конца понимали необходимость их применения. Есть и другие вопросы – рост количества автомобилей, различные общественные проблемы и многие аспекты, на которые мы порой не обращаем должного внимания. Поэтому, на мой взгляд, изменение Конституции в соответствии с требованиями времени, современными реалиями и мировой политикой является правильным шагом. Поскольку Конституция считается одним из основных инструментов, формирующих правовую культуру и ответственность граждан. Важно не только поднимать определенные проблемы, но и честно выполнять свою работу, ведь через добросовестный труд каждый человек вносит вклад в развитие государства. В завершение хочу призвать всех 15 марта прийти и проголосовать за изменения, которые направлены на обновление и развитие страны».