Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.03.2026, 16:55

Житель Актау: «Новая Конституция – основной инструмент, который воспитывает нас»

Госинформзаказ 0 359

Многие казахстанцы знакомятся с текстом проекта Конституции, изучают его статьи и обсуждают их в трудовых коллективах, общественных организациях и среди молодежи. Граждане отмечают важность участия в референдуме и рассматривают голосование как возможность выразить свою позицию и внести вклад в будущее страны.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Свое мнение высказал и учитель предмета «Художественный труд» Кайрат Сарсенбаев:

«Если взять хотя бы такие вопросы, как, например, использование ремней безопасности, которые сегодня распространены во всем мире, можно заметить, что раньше многие не до конца понимали необходимость их применения. Есть и другие вопросы – рост количества автомобилей, различные общественные проблемы и многие аспекты, на которые мы порой не обращаем должного внимания. Поэтому, на мой взгляд, изменение Конституции в соответствии с требованиями времени, современными реалиями и мировой политикой является правильным шагом. Поскольку Конституция считается одним из основных инструментов, формирующих правовую культуру и ответственность граждан. Важно не только поднимать определенные проблемы, но и честно выполнять свою работу, ведь через добросовестный труд каждый человек вносит вклад в развитие государства. В завершение хочу призвать всех 15 марта прийти и проголосовать за изменения, которые направлены на обновление и развитие страны».

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.

