Ветеран Великой Отечественной войны из Мангистау призвал ценить мир и делать выбор ради будущего

99-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Салазкин, проживающий в Мангистауской области, обратился к жителям, напомнив о важности ценить мирную жизнь и помнить о высокой цене, которой она была завоевана. По его словам, тяжелые годы войны стали серьезным испытанием для всего народа, однако именно благодаря мужеству и самоотверженности солдат удалось отстоять свободу и будущее страны.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Ветеран отметил, что сегодня особенно важно сохранять мир, единство и стабильность. Он подчеркнул, что современное поколение должно помнить историю, уважать подвиг ветеранов и с ответственностью относиться к будущему своей страны.

По словам Василия Салазкина, мирная жизнь – это главная ценность, которую необходимо беречь. Он призвал людей ценить спокойствие, согласие и возможность жить и развиваться в независимом государстве.