14.03.2026, 19:17

У подножия горы Отпан с успехом прошел концерт мангистауских артистов

Госинформзаказ 0 412

В рамках празднования Амал мейрамы в историко-культурном комплексе «Отпан тау», артисты из районов области продемонстрировали свой талант, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В мероприятии приняли участие фольклорный ансамбль «Науалы саз» и певцы Дома культуры имени С. Шапагатова из Тупкараганского района, ансамбль «Әжелер» и ансамбль домбристов «Қазына» из Каракиянского района, а также певцы, кюйши и танцевальные коллективы домов культуры Мунайлинского района. 

Артисты исполнили жыр-терме и народные песни, завоевав тёплый отклик зрителей. В ходе праздничной программы прозвучали народные песни «Ак ерке», «Дур камшы», «Гульжансары».

Директор Дома культуры имени Сайына Шапагатова Тупкараганского района Нургуль Агылман отметила значение праздничного мероприятия.

 Сегодня в честь праздника Амал мы специально приехали в историко-культурный комплекс «Адай ата» на горе Отпан. Этот праздник, призывающий народ к единству и согласию, стал доброй традицией и особенным днём. К этому событию мы подготовили концертные номера. Погода также замечательная. Поздравляю всех казахстанцев с праздником Амал. Пусть праздник Амал будет благословенным, — сказала Нургуль Агылман.

Стоит отметить, что в праздничных мероприятиях принимают участие не только жители разных регионов Казахстана, но и зарубежные гости. В частности, туристы из Польша, Турция и Узбекистан знакомятся с казахскими традициями и становятся свидетелями богатой национальной культуры. Кроме того, артисты из Кыргызстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан выступают на сцене, создавая праздничное настроение для гостей и жителей региона.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь