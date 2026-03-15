У подножия горы Отпан с успехом прошел концерт мангистауских артистов

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В мероприятии приняли участие фольклорный ансамбль «Науалы саз» и певцы Дома культуры имени С. Шапагатова из Тупкараганского района, ансамбль «Әжелер» и ансамбль домбристов «Қазына» из Каракиянского района, а также певцы, кюйши и танцевальные коллективы домов культуры Мунайлинского района.

Артисты исполнили жыр-терме и народные песни, завоевав тёплый отклик зрителей. В ходе праздничной программы прозвучали народные песни «Ак ерке», «Дур камшы», «Гульжансары».

Директор Дома культуры имени Сайына Шапагатова Тупкараганского района Нургуль Агылман отметила значение праздничного мероприятия.

Сегодня в честь праздника Амал мы специально приехали в историко-культурный комплекс «Адай ата» на горе Отпан. Этот праздник, призывающий народ к единству и согласию, стал доброй традицией и особенным днём. К этому событию мы подготовили концертные номера. Погода также замечательная. Поздравляю всех казахстанцев с праздником Амал. Пусть праздник Амал будет благословенным, — сказала Нургуль Агылман.

Стоит отметить, что в праздничных мероприятиях принимают участие не только жители разных регионов Казахстана, но и зарубежные гости. В частности, туристы из Польша, Турция и Узбекистан знакомятся с казахскими традициями и становятся свидетелями богатой национальной культуры. Кроме того, артисты из Кыргызстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан выступают на сцене, создавая праздничное настроение для гостей и жителей региона.