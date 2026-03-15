В Мангистауской области первым избирателям вручили подарки

15 марта в Мангистауской области начали работу участки для голосования. С 07:00 утра жители региона проявляют гражданскую активность и приходят на участки, чтобы сделать свой выбор.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Все избирательные участки организованы в соответствии с требованиями законодательства, созданы необходимые условия для открытого и прозрачного проведения голосования. Участки оснащены необходимыми техническими средствами, а наблюдатели и члены комиссий ответственно выполняют свои обязанности.

С раннего утра на участках наблюдается активность жителей. Одними из первых на участки пришли жители области и сделали свой выбор. По сложившейся традиции первым избирателям избирательные комиссии вручили специальные подарки и выразили добрые пожелания.

Такая инициатива направлена на повышение гражданской активности и формирование культуры участия в голосовании.

Голосование продлится до 20:00. В течение этого времени жители области смогут проголосовать на участках по месту своей регистрации.