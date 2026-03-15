Жителями Мангистауской области запущен челлендж в национальной одежде на республиканском референдуме

В день проведения республиканского референдума жители Мангистауской области запустили в социальных сетях челлендж в национальной одежде. Инициатива быстро набирает популярность среди жителей региона и становится одним из ярких проявлений гражданской активности.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Челлендж подчеркивает важность участия граждан в голосовании на референдуме, а также способствует сохранению и популяризации национальных традиций и культурных ценностей.

#МенДауысБердім

Жители региона приходят на избирательные участки в национальной одежде, принимают участие в голосовании и делятся фотографиями и видеороликами в социальных сетях. Таким образом участники челленджа демонстрируют уважение к национальной культуре и одновременно выражают свою гражданскую позицию.

#РеферендумғаБардым

Отметим, что проведение референдума в этом году совпало с традиционным праздником Амал, который широко отмечается в Мангистауской области. В этот день жители региона посещают друг друга, обмениваются теплыми приветствиями и көріседі — выражают уважение и добрые пожелания. Поэтому многие жители приходят на избирательные участки в национальной одежде, приветствуют друг друга и поздравляют с праздником, создавая особую атмосферу единства и доброжелательности.

#МаңғыстауStyle

В регионе отмечают, что подобные инициативы способствуют укреплению гражданской ответственности, общественного единства и интереса к участию в общественно-политической жизни страны. Особую активность в челлендже проявляет молодежь, показывая, что современные поколения с уважением относятся к национальным традициям и активно участвуют в судьбе государства.

