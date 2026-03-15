Победители семейного конкурса приняли участие в референдуме

Сегодня жители Мунайлинский район активно участвуют в референдуме и сделали важный выбор, касающийся будущего страны. Среди проголосовавших были и невестки семьи Айым ата из Мунайлинского района — победители республиканского конкурса Абысын ажын‑2025.

Невестки, ставшие победителями конкурса «Абысын-ажын» и известные как образцовая семья, в день референдума пришли на избирательный участок в национальной одежде, подав пример окружающим. Они отметили, что участие в референдуме — это ответственность каждого гражданина перед страной.

Члены семьи, которые активно пропагандируют национальные традиции, и в этот раз продемонстрировали яркий пример единства, согласия и гражданской активности.