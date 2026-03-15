Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
15.03.2026, 09:02

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай проголосовал на республиканском референдуме

Госинформзаказ 0 351

Сегодня, 15 марта, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Глава региона в 07:00 утра прибыл на избирательный участок №68, расположенный в 16-м микрорайоне города Актау, где сделал свой выбор.

Несмотря на раннее утреннее время, на избирательных участках региона наблюдается активное участие жителей. Мангистаусцы приходят на избирательные участки, что показывает высокую вовлеченность населения в важном общественно-политическом событии страны. 

После голосования аким области отметил важность референдума для будущего страны.

 Сегодня значимый день для нашей страны. Референдум — это важный демократический механизм, который позволяет гражданам выразить своё мнение и принять участие в принятии решений, определяющих будущее государства. Новая Конституция направлена на дальнейшее развитие нашей страны, укрепление принципов справедливости, законности и открытости. Уверен, что новая Конституция станет прочной основой для устойчивого развития Казахстана. Поэтому важно, чтобы каждый гражданин проявил гражданскую ответственность и сделал свой выбор, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Отметим, что сегодня в Мангистауской области работают 261 референдумный участок. Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме в регионе, составляет 444 198 человек. Для участников референдума созданы все необходимые условия для комфортного голосования.

Поскольку проведение референдума совпало с праздником Амал, жители региона приходят на избирательные участки в национальной одежде, создавая праздничную атмосферу и проявляя свою гражданскую активность.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь