Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай проголосовал на республиканском референдуме

Сегодня, 15 марта, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Глава региона в 07:00 утра прибыл на избирательный участок №68, расположенный в 16-м микрорайоне города Актау, где сделал свой выбор.

Несмотря на раннее утреннее время, на избирательных участках региона наблюдается активное участие жителей. Мангистаусцы приходят на избирательные участки, что показывает высокую вовлеченность населения в важном общественно-политическом событии страны.

После голосования аким области отметил важность референдума для будущего страны.

Сегодня значимый день для нашей страны. Референдум — это важный демократический механизм, который позволяет гражданам выразить своё мнение и принять участие в принятии решений, определяющих будущее государства. Новая Конституция направлена на дальнейшее развитие нашей страны, укрепление принципов справедливости, законности и открытости. Уверен, что новая Конституция станет прочной основой для устойчивого развития Казахстана. Поэтому важно, чтобы каждый гражданин проявил гражданскую ответственность и сделал свой выбор, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Отметим, что сегодня в Мангистауской области работают 261 референдумный участок. Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме в регионе, составляет 444 198 человек. Для участников референдума созданы все необходимые условия для комфортного голосования.

Поскольку проведение референдума совпало с праздником Амал, жители региона приходят на избирательные участки в национальной одежде, создавая праздничную атмосферу и проявляя свою гражданскую активность.