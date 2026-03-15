Коллектив Каражанбасмунай активно принимают участие в референдуме

15 марта в рамках республиканского референдума на участке №236 проголосовали сотрудники акционерного общества Каражанбасмунай, сообщает Центр общественных коммуникаций.
Специалисты, работающие в производственной сфере, с самого утра приходят на участок и активно участвуют в важной политической кампании, касающейся будущего страны.
По словам членов коллектива, каждый человек, работающий в производстве, вносит вклад в развитие государства не только своим трудом, но и своей гражданской позицией.
Мы ежедневно на производстве своим трудом способствуем развитию экономики нашей страны. А сегодняшний референдум – это важная возможность выразить своё мнение о дальнейшем направлении развития государства. Поэтому каждый из нас ответственно относится к этому выбору и отдаёт свой голос за будущее страны, - отметил один из сотрудников предприятия.
На участке №236 голосование проходит в штатном режиме, при этом наблюдается высокая активность граждан.
