Коллектив Каражанбасмунай активно принимают участие в референдуме

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Специалисты, работающие в производственной сфере, с самого утра приходят на участок и активно участвуют в важной политической кампании, касающейся будущего страны.

По словам членов коллектива, каждый человек, работающий в производстве, вносит вклад в развитие государства не только своим трудом, но и своей гражданской позицией.

Мы ежедневно на производстве своим трудом способствуем развитию экономики нашей страны. А сегодняшний референдум – это важная возможность выразить своё мнение о дальнейшем направлении развития государства. Поэтому каждый из нас ответственно относится к этому выбору и отдаёт свой голос за будущее страны, - отметил один из сотрудников предприятия.

На участке №236 голосование проходит в штатном режиме, при этом наблюдается высокая активность граждан.