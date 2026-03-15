В Мангистау келин из Таиланда  пришла на референдум вместе с семьей

Сегодня на референдум пришла тайская келин Суфафон Хонгчетхем вместе с мужем Мирасом Арсланом.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам Хонгчетхем Суфафон, референдум – это важный шаг для развития страны.

Референдум предоставляет возможность принять важное решение для будущего страны. Это демократический процесс, который позволяет народу определить свой курс и внести вклад в развитие государства. Граждане влияют на выбор, что в свою очередь служит на благо народа и государства, - отметила она.

Стоит отметить, что голосование продлится сегодня до 20:00. Жители могут прийти на свои избирательные участки и сделать свой выбор.