Сегодня на референдум пришла тайская келин Суфафон Хонгчетхем вместе с мужем Мирасом Арсланом.
По словам Хонгчетхем Суфафон, референдум – это важный шаг для развития страны.
Референдум предоставляет возможность принять важное решение для будущего страны. Это демократический процесс, который позволяет народу определить свой курс и внести вклад в развитие государства. Граждане влияют на выбор, что в свою очередь служит на благо народа и государства, - отметила она.
Стоит отметить, что голосование продлится сегодня до 20:00. Жители могут прийти на свои избирательные участки и сделать свой выбор.
