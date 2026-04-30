18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.55
540.38
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.04.2026, 20:31

В Мангистау впервые начали проводить операции, спасающие зрение недоношенным детям

Госинформзаказ 0 540

В Мангистауской области сделали важный шаг в спасении зрения самых маленьких пациентов — недоношенных новорождённых. В областном перинатальном центре «Мать и дитя» в Актау впервые в истории региона начали проводить высокотехнологичные лазерные операции на глазах детям с диагнозом «ретинопатия».
 

фото предоставлено акиматом Мангистауской области
фото предоставлено акиматом Мангистауской области

Это не просто новое направление медицины — это шанс на полноценную жизнь для десятков малышей.

В центре введён в эксплуатацию современный диодный лазерный аппарат «АЛОД-01», который позволяет выявлять опасное заболевание на ранней стадии и немедленно начинать лечение. Именно скорость здесь решает всё: в некоторых случаях у врачей есть всего от 24 до 72 часов, чтобы предотвратить необратимую потерю зрения.

Ретинопатия недоношенных — одно из самых тяжёлых осложнений, связанное с неправильным развитием сосудов сетчатки. Без своевременного лечения болезнь может привести к полной слепоте. Особенно высок риск у детей с экстремально низкой массой тела — заболевание встречается у 60–80% малышей весом до 1000 граммов.

Ранее таких пациентов приходилось срочно транспортировать в Алматы или Астану. Только за прошлый год санитарной авиацией были эвакуированы семь новорождённых. Теперь же жизненно важная помощь будет оказываться на месте — без потери драгоценного времени.

По словам директора центра Жапырак Епеновой, сегодня здесь проходят лечение 92% всех недоношенных новорождённых области.

«Сегодня 92% недоношенных новорождённых региона получают лечение в нашем центре. Ранее мы оказывали в основном неонатальную хирургическую помощь, включая сложные операции на желудочно-кишечном тракте. Теперь у нас появилась возможность проводить и лазерные операции на сетчатке глаза. Наша цель — чтобы каждый ребёнок получил шанс вырасти здоровым и уверенно шагнуть в будущее», — подчеркнула Жапырак Епенова.

Появление нового оборудования стало возможным благодаря поддержке благотворительного фонда «Аяла» и партнёров — компаний Galamat, Qazaq Oil и «220 Вольт».

Первые операции уже на старте: к ним подготовлены двое новорождённых. В проведении участвует один из ведущих специалистов страны по ретинопатии — кандидат медицинских наук Асель Шарипова. Также в центре уже есть собственный специалист, прошедший двухлетнюю подготовку и готовый оказывать полный спектр помощи.

Лазерное лечение сегодня признано самым эффективным способом предотвратить слепоту у недоношенных детей. Операции длятся от 20 минут до двух часов — и именно в это время решается судьба ребёнка: врачи буквально отвоёвывают у болезни его право видеть, развиваться и жить полноценной жизнью.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

< >
