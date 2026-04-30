«AMANAT» отреагировал на обращения: в перинатальном центре Актау приняты оперативные меры

Представители партии «AMANAT» 29 апреля посетили областной перинатальный центр, расположенный в 26-м микрорайоне Актау, с целью оценки условий пребывания пациентов и организации работы учреждения. Поводом для визита стали обращения граждан и резонансные сообщения в социальных сетях, привлекшие общественное внимание, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В ходе выезда депутаты провели всестороннее изучение ситуации, а также оперативно взаимодействовали с профильными государственными органами. Установлено, что ранее отмеченные неудобства, связанные с временным выходом из строя бытовой техники, носили краткосрочный характер и на сегодняшний день полностью устранены.

Вместе с тем, для дополнительного повышения уровня комфорта пациентов по инициативе председателя Мангистауского областного филиала партии «AMANAT» Нурбека Карасаева и депутатов областного маслихата учреждению оказана практическая поддержка. Перинатальному центру переданы 10 электрочайников и 2 термопота объёмом 23 литра.

Как отметил Нурбек Карасаев, даже кратковременные технические сбои требуют своевременного реагирования и принятия конкретных решений, направленных на обеспечение надлежащих условий для пациентов. В период прохождения процедур государственных закупок подобные меры позволяют оперативно восполнить текущие потребности учреждения.

В свою очередь, главный акушер перинатального центра Салтанат Нурмагамбетова выразила благодарность за оказанную поддержку, подчеркнув её значимость для создания более комфортной среды для матерей и новорождённых.

Представители партии «AMANAT» заявили о намерении и далее осуществлять постоянный контроль за состоянием социально значимых объектов и оперативно реагировать на обращения граждан.