Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
30.04.2026, 10:34

«AMANAT» отреагировал на обращения: в перинатальном центре Актау приняты оперативные меры

Госинформзаказ 0 647

Представители партии «AMANAT» 29 апреля посетили областной перинатальный центр, расположенный в 26-м микрорайоне Актау, с целью оценки условий пребывания пациентов и организации работы учреждения. Поводом для визита стали обращения граждан и резонансные сообщения в социальных сетях, привлекшие общественное внимание, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе выезда депутаты провели всестороннее изучение ситуации, а также оперативно взаимодействовали с профильными государственными органами. Установлено, что ранее отмеченные неудобства, связанные с временным выходом из строя бытовой техники, носили краткосрочный характер и на сегодняшний день полностью устранены.

Вместе с тем, для дополнительного повышения уровня комфорта пациентов по инициативе председателя Мангистауского областного филиала партии «AMANAT» Нурбека Карасаева и депутатов областного маслихата учреждению оказана практическая поддержка. Перинатальному центру переданы 10 электрочайников и 2 термопота объёмом 23 литра.

Как отметил Нурбек Карасаев, даже кратковременные технические сбои требуют своевременного реагирования и принятия конкретных решений, направленных на обеспечение надлежащих условий для пациентов. В период прохождения процедур государственных закупок подобные меры позволяют оперативно восполнить текущие потребности учреждения.

В свою очередь, главный акушер перинатального центра Салтанат Нурмагамбетова выразила благодарность за оказанную поддержку, подчеркнув её значимость для создания более комфортной среды для матерей и новорождённых.

Представители партии «AMANAT» заявили о намерении и далее осуществлять постоянный контроль за состоянием социально значимых объектов и оперативно реагировать на обращения граждан.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь