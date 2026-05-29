18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.05.2026, 10:27

Мангистауский спортсмен Майис Алиев вернулся с победой с чемпионата Азии

Госинформзаказ 0 550

Мангистауский спортсмен Майис Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который прошел в городе Дананг (Вьетнам), сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Выступая в весовой категории до 70 килограммов, спортсмен продемонстрировал высокий уровень мастерства и в финале одержал победу над кыргызским борцом со счетом 10:8, став чемпионом Азии. Таким образом, Майис Алиев во второй раз в своей спортивной карьере завоевал титул чемпиона Азии.

Напомним, ранее Майис Алиев стал победителем чемпионата Казахстана и получил путевку на континентальное первенство. На чемпионате Азии он провел три поединка и уверенно одолел всех соперников. Кроме того, эта победа дала ему возможность принять участие в чемпионате мира, который состоится в Лас-Вегасе (США).

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены со всего азиатского континента. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете. Одну из четырех золотых медалей национальной команды завоевал Майис Алиев.

В чемпионате Азии также принимал участие ещё один спортсмен из Мангистауской области — чемпион мира Камиль Куруглиев. Однако из-за травмы он не смог продолжить выступление.

На турнире вместе со спортсменами присутствовал старший тренер области Магомед Куруглиев.

 Эмоции невозможно передать словами, это нужно почувствовать. На этом турнире я становлюсь чемпионом Азии уже во второй раз. И в прошлом году, и сейчас мне удалось победить. Но ощущения от первой победы всегда особенные. Сегодня я тоже очень рад. К этому чемпионату Азии в Вьетнаме я готовился около 4–5 месяцев. Но недавно проиграл на Кубке Казахстана, из-за чего был морально подавлен. Но смог собраться и хорошо подготовиться. Финальная схватка с кыргызским борцом была очень сложной, но мне удалось победить со счетом 10:8. Я безмерно благодарен своим родителям, тренерам и болельщикам, а также руководству областной федерации борьбы  и управлению спорта за поддержку, — сказал Майис Алиев.

В свою очередь тренер спортсмена Роман Ахмедханов высоко оценил достижение своего воспитанника.

 Мы начали готовить Майиса с начала этого года. В прошлом году он уже становился чемпионом Азии, а сейчас является двукратным чемпионом континента. Это большой результат и пример для молодых спортсменов. На чемпионате Азии он боролся с соперниками из Монголии, Индии и Кыргызстана. Мы очень рады и ожидаем от него еще более высоких достижений в будущем, — отметил Роман Ахмедханов.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь