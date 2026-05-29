Мангистауский спортсмен Майис Алиев вернулся с победой с чемпионата Азии

Мангистауский спортсмен Майис Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который прошел в городе Дананг (Вьетнам), сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Выступая в весовой категории до 70 килограммов, спортсмен продемонстрировал высокий уровень мастерства и в финале одержал победу над кыргызским борцом со счетом 10:8, став чемпионом Азии. Таким образом, Майис Алиев во второй раз в своей спортивной карьере завоевал титул чемпиона Азии.

Напомним, ранее Майис Алиев стал победителем чемпионата Казахстана и получил путевку на континентальное первенство. На чемпионате Азии он провел три поединка и уверенно одолел всех соперников. Кроме того, эта победа дала ему возможность принять участие в чемпионате мира, который состоится в Лас-Вегасе (США).

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены со всего азиатского континента. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете. Одну из четырех золотых медалей национальной команды завоевал Майис Алиев.

В чемпионате Азии также принимал участие ещё один спортсмен из Мангистауской области — чемпион мира Камиль Куруглиев. Однако из-за травмы он не смог продолжить выступление.

На турнире вместе со спортсменами присутствовал старший тренер области Магомед Куруглиев.

Эмоции невозможно передать словами, это нужно почувствовать. На этом турнире я становлюсь чемпионом Азии уже во второй раз. И в прошлом году, и сейчас мне удалось победить. Но ощущения от первой победы всегда особенные. Сегодня я тоже очень рад. К этому чемпионату Азии в Вьетнаме я готовился около 4–5 месяцев. Но недавно проиграл на Кубке Казахстана, из-за чего был морально подавлен. Но смог собраться и хорошо подготовиться. Финальная схватка с кыргызским борцом была очень сложной, но мне удалось победить со счетом 10:8. Я безмерно благодарен своим родителям, тренерам и болельщикам, а также руководству областной федерации борьбы и управлению спорта за поддержку, — сказал Майис Алиев.

В свою очередь тренер спортсмена Роман Ахмедханов высоко оценил достижение своего воспитанника.