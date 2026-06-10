Казахстанские школы тестируют ИИ на практике: что меняет платформа WONK

Пока в Казахстане продолжаются дискуссии о том, как внедрять искусственный интеллект в систему образования, часть этих изменений уже происходит на практике — в реальных школах. Казахстанская AI-платформа WONK сегодня используется в 33 учебных заведениях страны: от Астаны и Алматы до сельских школ Туркестанской и Кызылординской областей. Сервисом пользуются около 20 тысяч человек — учителя, ученики, родители и администрации школ. О том, какие возможности дает ИИ-репетитор, как работает автоматическое расписание и что стало самым неожиданным эффектом цифровизации в образовании, разбирался корреспондент Kazinform .

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В последние годы казахстанская система образования ускоренно цифровизируется. Электронные дневники, онлайн-отчетность и государственные платформы стали привычной частью школьной жизни. Однако параллельно росла и другая проблема — объем бюрократии, который ложится на педагогов и администрации. Многие процессы по-прежнему требуют ручной работы, занимают недели и создают серьезную нагрузку на преподавателей.

Именно с этой проблемой, по сути, и начал работать стартап WONK. Изначально команда разрабатывала классическую LMS-платформу для управления образовательным процессом, однако в ходе пилотных запусков разработчики быстро поняли: школам нужен не просто очередной цифровой журнал.

Мы довольно быстро увидели, что главная проблема школ — не отсутствие цифровых сервисов как таковых. Главная проблема — огромное количество рутины, которая буквально «съедает» время учителей и администрации, — отметил генеральный директор ТОО «Wonk» Ерсайын Бекболатов.

Одной из самых болезненных задач оказалось составление школьного расписания. В крупных школах этот процесс может занимать несколько недель: необходимо учитывать кабинеты, смены, нагрузку преподавателей, профильные классы и десятки пересечений. В WONK эту задачу передали алгоритмам. Система автоматически формирует расписание с учетом заданных параметров и минимального количества конфликтов всего за несколько часов.

В некоторых школах расписание вручную собирали по две-три недели. Причем любая ошибка запускала цепную реакцию изменений. Мы хотели убрать именно этот хаос, — объяснил Ерсайын Бекболатов.

Следующим этапом стала автоматизация бумажной работы педагогов. Платформа умеет создавать краткосрочные и календарно-тематические планы на основе учебной программы, а также генерировать презентации для уроков. По оценкам разработчиков, использование ИИ-инструментов позволяет сократить административную нагрузку на учителей примерно на 40–60%.

Однако один из самых неожиданных результатов пилотирования платформы оказался связан вовсе не с обучением. Во время работы в регионах команда столкнулась с несоответствиями между официальной отчетностью и реальной цифровой активностью пользователей. Речь шла о фактах фиктивных ставок и так называемых «мертвых душах» в системе образования.

После этого в платформу были встроены инструменты анализа цифрового следа, позволяющие выявлять аномалии в активности и потенциальные несоответствия. Для государственных органов и акиматов разработчики создали отдельные аналитические кабинеты с данными в разрезе школ, районов и регионов. Фактически образовательная платформа начала выполнять еще и функцию инструмента прозрачности управленческих процессов.

Для нас это тоже стало неожиданностью. Изначально мы вообще не ставили задачу искать подобные несоответствия. Но когда вся система начинает работать через цифровой след, многие процессы становятся гораздо прозрачнее, — рассказал глава компании.

Отдельный блок платформы, как отметили в компании, касается самих школьников. Внутри системы работает ИИ-репетитор на трех языках, интегрированный с учебной программой. Разработчики подчеркивают, что сервис не предназначен для «готовых ответов» или списывания. Его задача — помогать ученику разбирать сложные темы и понимать материал.

Параллельно разработчики сделали акцент на вопросах психологической безопасности подростков. На фоне роста тревожности среди школьников и постоянных дискуссий о подростковой депрессии в систему внедрили анонимные чаты со школьными психологами. Как показала практика, цифровой формат общения оказался для многих подростков психологически комфортнее обычного кабинета психолога. После запуска сервиса количество обращений за помощью выросло в несколько раз.

Подросткам часто проще написать, чем прийти к психологу лично. Мы увидели, что цифровой формат действительно снижает барьер обращения за помощью, — отметили в компании.

Для родителей разработчики предусмотрели отдельный набор инструментов: уведомления о прибытии ребенка в школу и уходе из нее, а также цифровые дайджесты об успеваемости через Telegram, WhatsApp и мобильное приложение.

Подписание Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Указа о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования стало для нас, без преувеличения, историческим моментом. Потому что впервые на уровне государственной политики было прямо обозначено, что искусственный интеллект теперь является частью будущего казахстанских школ. Для нас, как для отечественного проекта, это не просто нормативный сигнал, а возможность открыто и системно внедрять решения, которые еще вчера воспринимались как эксперимент. Мы разделяем подход, при котором ИИ рассматривается как инструмент персонализированного обучения, сокращения образовательного разрыва и поддержки педагогов, а не как замена учителя. Это во многом совпадает с той философией, вокруг которой Wonk создавался с самого начала, — отметил Ерсайын Бекболатов.

Напомним, что сам проект WONK появился в 2023 году. Его создала команда казахстанских разработчиков и предпринимателей, часть которых обучалась за рубежом. Однако вместо карьеры в иностранных IT-компаниях они решили развивать собственный продукт в Казахстане — в одной из самых сложных для цифровизации сфер.

На фоне глобального бума ИИ-решений для образования казахстанский рынок EdTech пока остается относительно свободным. Большинство школ по-прежнему используют либо базовые цифровые сервисы, либо зарубежные инструменты. Поэтому WONK интересен не только как очередная школьная платформа, но и как попытка создать собственную технологическую инфраструктуру для системы образования со ставкой на локальные решения, аналитику и управление данными внутри страны.Мы не пытаемся заменить учителя искусственным интеллектом. Наоборот, идея в том, чтобы освободить педагога от механической работы и вернуть время на сам образовательный процесс, — подчеркнули в компании.

На фоне глобального роста интереса к ИИ-решениям в образовании Казахстан также постепенно тестирует подобные технологии на практике. По данным UNICEF, искусственный интеллект в ближайшие 5-10 лет может заметно изменить школьное образование, прежде всего за счет персонализации обучения и снижения административной нагрузки на педагогов. При этом вопрос цифровизации школ для Казахстана остается не только технологическим, но и инфраструктурным. Исследования в сфере образования указывают, что одной из ключевых проблем системы по-прежнему остается высокая нагрузка на учителей и необходимость автоматизации рутинных процессов.





