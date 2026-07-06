Сердце под угрозой: кардиолог назвал главные факторы риска для жителей Мангистау

Проблема сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) чрезвычайно актуальна для Мангистауской области. Именно болезни системы кровообращения на протяжении многих лет занимают первое место среди причин смертности населения, несмотря на развитие современных методов диагностики и лечения. Врачи отмечают, что многие из этих заболеваний можно предотвратить при своевременном выявлении факторов риска, регулярных профилактических обследованиях и соблюдении здорового образа жизни. 6 июля отмечается Всемирный день кардиолога, и к этой дате мангистауский кардиолог и аритмолог Саят Марасулов рассказал, как распознать скрытые угрозы и почему визит к узкому специалисту может спасти жизнь, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

- Как вы оцениваете состояние сердечно-сосудистого здоровья населения Мангистау?

- На сегодня оно требует повышенного внимания. Высокий уровень стресса, особенности климата и питания напрямую влияют на работу сердца. На первом месте по распространенности ССЗ стоят артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца (ИБС). Однако в последнее время критически выросло число нарушений сердечного ритма (аритмий), включая смертельно опасную фибрилляцию предсердий (мерцательную аритмию).

В последние годы наблюдается отчетливый рост ССЗ и нарушений ритма. Это связано с высоким темпом жизни и хроническим стрессом, увеличением потребления фастфуда, избытком соли в рационе и малоподвижным образом жизни.

Перенесенные вирусные инфекции часто дают осложнения на проводящую систему сердца (миокардиты, вызывающие блокады и экстрасистолию).

- Какую роль играет фактор наследственности в ССЗ и есть ли возрастные группы риска ССЗ?

- Традиционно в зоне риска находятся люди старше 50-60 лет. Однако ССЗ и аритмии стремительно молодеют. Сегодня на приеме у аритмолога нередко оказываются пациенты в возрасте 25-40 лет с жалобами на «перебои» и внезапные приступы учащенного сердцебиения (тахикардию).

Наследственность играет колоссальную роль. Если у ваших родителей, бабушек или дедушек были инфаркты, инсульты или случаи внезапной сердечной смерти в молодом возрасте, риск столкнуться с аритмией или ишемией возрастает в разы.

Генетику изменить нельзя, но можно «выключить» опасные гены с помощью здорового образа жизни и, самое главное, регулярного скрининга у аритмолога.

- Нужно ли проверять ритм сердца при хорошем самочувствии?

- Многие пациенты ошибочно полагают, что если у них не болит в груди, то сердце здорово. Это опасное заблуждение. Такие патологии, как пароксизмальная тахикардия, бессимптомная фибрилляция предсердий или синдром удлиненного интервала QT, могут годами никак себя не проявлять, но в любой момент привести к образованию тромбов, инсульту или внезапной остановке сердца.

- Какая профилактика против ССЗ наиболее эффективная?

- Для защиты сердца необходим ежедневный комплекс простых действий. Огромную роль играет питание. Наиболее эффективной признана средиземноморская диета. Она включает большое количество свежих овощей, зелени, рыбы (источник Омега-3), оливкового масла и орехов. При этом необходимо жестко ограничить потребление трансжиров, сахара и поваренной соли (не более 5 г в сутки).

Очень важна и физическая активность. Взрослому человеку требуется минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю (например, 30 минут быстрой ходьбы, плавания или езды на велосипеде 5 дней в неделю).

Но, прежде чем начинать интенсивные тренировки в спортзале, обязательно нужно пройти ЭКГ и консультацию аритмолога, чтобы исключить скрытые блокады проводящей системы сердца, при которых тяжелые нагрузки противопоказаны.

- Какие показатели человек должен регулярно мониторить, чтобы вовремя распознать угрозу здоровью сердца и сосудов?

- Даже при идеальном самочувствии каждый взрослый человек должен регулярно контролировать ключевые маркеры здоровья, такие как артериальное давление, пульс в покое, общий холестерин, уровень сахара в крови.

- При каких симптомах нужно немедленно обращаться к аритмологу и кардиологу?

- Чувство «замирания», «переворачивания» или резких «ударов» сердца в груди, внезапные приступы беспричинного учащенного сердцебиения (пульс выше 100–120 уд/мин в покое), предобморочные состояния, головокружения или кратковременная потеря сознания, давящая, сжимающая боль за грудиной, отдающая в левую руку или челюсть, одышка, возникающая при минимальной физической нагрузке или в положении лежа. Если присутствует один из этих симптомов, то визит к врачу лучше не откладывать.

- Какие мифы о здоровье сердечно-сосудистой системы ходят в народе? Какова опасность самолечения?

- «Аритмия - это просто нервы, попью валерьянку и пройдет». Это утверждение несет смертельную опасность. Валерьянка или боярышник не лечат органические нарушения проводящей системы сердца. Затягивание визита к аритмологу ведет к растяжению камер сердца и хронической сердечной недостаточности.

Еще один миф - «Высокий пульс — это нормально после кофе или сигареты». Постоянная стимуляция миокарда токсичными веществами изнашивает сердце. Если пульс часто превышает норму, нужно искать первопричину у специалиста.

Самостоятельный прием «популярных» гипотензивных или антиаритмических препаратов из аптечки родственников недопустим. Неправильно подобранный антиаритмик может сам стать причиной тяжелой, жизнеугрожающей аритмии (так называемый проаритмогенный эффект). Подбор терапии - это исключительно ювелирная работа врача-аритмолога.

- Как развитие техники и может помочь в профилактике и лечении здоровья?

- Сегодня кардиология и аритмология совершили огромный шаг вперед. Например, помимо стандартной ЭКГ (электрокардиография), мы в клинике используем суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ (многодневная запись ритма), ЭхоКГ (УЗИ сердца) экспертного класса и нагрузочные тесты. Это позволяет поймать аритмию, даже если она длится всего несколько секунд в сутки.

Повседневные гаджеты также стали хорошим подспорьем в мониторинге здоровья. Например, смарт-часы с функцией записи ЭКГ и фитнес-браслеты - отличные помощники. Если ваше устройство сигнализирует о нерегулярном ритме (AFib) или фиксирует пульс выше 120 ударов в покое, не ждите - распечатайте этот отчет или сохраните на смартфоне и срочно приходите ко мне на прием.

Нужно отметить значимые достижения современной медицины. Например, малоинвазивное лечение аритмий (радиочастотная и криоабляция), а также имплантация сверхкомпактных кардиостимуляторов позволяют полностью излечить пациента от тяжелых недугов без больших разрезов и долгой реабилитации.

- Какой совет вы можете дать людям, которые считают себя здоровыми?

- Самый опасный пациент для самого себя - тот, кто говорит: «У меня никогда ничего не болело, зачем мне к врачу?». К сожалению, первый манифест многих сердечных патологий и нарушений ритма - это сосудистая катастрофа (инсульт) или внезапный обморок.

Не нужно ждать кризиса. Если вы старше 30 лет, если вы испытываете стрессы на работе, курите, пьете много кофе или ваши родственники имели проблемы с сердцем - пройдите профилактический осмотр. Квалифицированные специалисты проведут детальный анализ электрической активности вашего сердца, исключат все скрытые угрозы и настроят ваш «главный мотор» на долгую и бесперебойную работу.