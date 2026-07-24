Кадровые назначения произошли в больнице Жанаозена

В медицинском учреждении назначен новый директор. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

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Согласно приказу руководителя управления здравоохранения Мангистауской области от 23 июля 2026 года, Марат Каиргалиевич Эдельханов назначен директором Жанаозенской городской многопрофильной больницы.

Марат Каиргалиевич окончил Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова по специальности «Общая медицина».

В 2016–2019 годах прошел обучение в резидентуре Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова по специальности «Анестезиология и реаниматология (взрослая и детская)».

Трудовую деятельность начал врачом анестезиологом-реаниматологом в Атырауском областном перинатальном центре.

В 2019–2020 годах работал врачом анестезиологом-реаниматологом в Атырауской железнодорожной больнице.

В 2020–2022 годах занимал должность врача анестезиолога-реаниматолога в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

С января 2022 года был назначен заведующим отделением реанимации Жанаозенской городской многопрофильной больницы.

В 2023 году совмещал должности заведующего отделением реанимации и заместителя директора по лечебной работе.

С 2025 года исполнял обязанности директора Жанаозенской городской многопрофильной больницы.

С 23 июля 2026 года официально назначен директором Жанаозенской городской многопрофильной больницы.