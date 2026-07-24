Кадровые назначения произошли в больнице Жанаозена

В медицинском учреждении назначен новый директор. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, передаёт Lada.kz.
Согласно приказу руководителя управления здравоохранения Мангистауской области от 23 июля 2026 года, Марат Каиргалиевич Эдельханов назначен директором Жанаозенской городской многопрофильной больницы.
Марат Каиргалиевич окончил Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова по специальности «Общая медицина».
В 2016–2019 годах прошел обучение в резидентуре Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова по специальности «Анестезиология и реаниматология (взрослая и детская)».
Трудовую деятельность начал врачом анестезиологом-реаниматологом в Атырауском областном перинатальном центре.
В 2019–2020 годах работал врачом анестезиологом-реаниматологом в Атырауской железнодорожной больнице.
В 2020–2022 годах занимал должность врача анестезиолога-реаниматолога в Мангистауской областной многопрофильной больнице.
С января 2022 года был назначен заведующим отделением реанимации Жанаозенской городской многопрофильной больницы.
В 2023 году совмещал должности заведующего отделением реанимации и заместителя директора по лечебной работе.
С 2025 года исполнял обязанности директора Жанаозенской городской многопрофильной больницы.
С 23 июля 2026 года официально назначен директором Жанаозенской городской многопрофильной больницы.
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