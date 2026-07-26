18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.07
541.86
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.07.2026, 12:03

Профилактический визит к стоматологу закончился тяжелыми последствиями для ребенка из Актау

Медицина 0 2 656 Ольга Максимова

Девятилетний житель Актау Нурадиль оказался в тяжелом состоянии после лечения зуба в областном стоматологическом центре. По словам его матери Акмарал Калжановой, ребенок пришел в клинику на профилактический осмотр, однако после проведенных процедур у него развилось тяжелое осложнение, приведшее к разрушению значительной части нижней челюсти. Врачи отделались выговором, мать пострадавшего требует привлечь их к уголовной ответственности, передает Lada.kz.

Фото: 2Gis
Фото: 2Gis

Похожие новости

Сейчас мальчик проходит лечение в Астане. По словам матери, ему уже провели две сложные операции, а на следующей неделе предстоит очередное хирургическое вмешательство. Как рассказала Акмарал Калжанова, в феврале 2026 года она привела сына в Мангистаускую областную стоматологическую клинику на профилактический осмотр. Ребенок не жаловался на боль. По словам женщины, лечащий врач направил мальчика на лечение под анестезией без предварительного рентгенологического обследования.

Мать в кабинет не допустили, сославшись на внутренние правила медицинского учреждения. После процедуры, утверждает женщина, зуб не был закрыт пломбой, а повторный прием назначили только через две недели.

Позже выяснилось, что в медицинской документации были указаны сведения о якобы завершенном лечении. Когда через две недели мы пришли на повторный прием, другой врач не обнаружила в электронной базе данных информации о предыдущем посещении, - рассказала Акмарал Калжанова.

По словам матери, в дальнейшем ребенку несколько раз наносили мышьяковистую пасту. После этого у мальчика появились сильные боли и отек левой стороны лица. Женщина утверждает, что на жалобы ребенка медики рекомендовали лишь полоскать рот солевым раствором.

Впоследствии состояние Нурадиля резко ухудшилось. По словам семьи, развился гнойно-воспалительный процесс, в результате которого началось разрушение костной ткани. Зуб выпал вместе с фрагментом пораженной кости.

В Астане мальчику диагностировали остеомиелит и секвестр нижней челюсти. Во время двух операций врачи удалили около 15 граммов разрушенной костной ткани.

Сейчас разрушено примерно 60-70% челюстной кости. Она очень истончена, существует угроза патологического перелома. Сыну нельзя бегать, прыгать, заниматься активными играми. Он не может нормально жевать и питается измельченной или жидкой пищей через блендер и трубочку, - говорит мать ребенка.

По словам Акмарал Калжановой, у мальчика нарушилась речь, появились рубцы и деформация лица, а часть десны потеряла чувствительность. Полноценную реконструкцию челюсти, как объяснили семье врачи, можно будет провести только в старшем возрасте.

Мы до сих пор находимся в Астане, проходим лечение и физиопроцедуры. Самое обидное, что виновники даже не интересуются состоянием моего сына. Я не хочу оставлять это безнаказанным. Мне больно видеть, как каждый день ребенок проходит через врачей, процедуры и операции. И это может продолжаться до 16-17 лет. У него фактически украли детство и нанесли серьезную психологическую травму, - заявила Акмарал Калжанова.

При этом в управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что по обращению семьи в медицинской организации провели внутренний аудит качества оказанной медицинской помощи и проверку оформления медицинской документации.

По итогам служебного расследования и протокольного совещания за допущенные нарушения к врачам-стоматологам Е. Касираевой и М. Мурзагуловой были применены меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, - говорится в ответе управления здравоохранения.

Предоставлено А. Калжановой

С таким решением семья не согласна. Мать Нурадиля настаивает на проведении полноценного расследования и привлечении виновных к уголовной ответственности в случае подтверждения нарушений.

По данному факту семья обратилась в департамент полиции Мангистауской области с требованием зарегистрировать заявление и провести досудебное расследование. В обращении пострадавшая сторона указывает на возможные признаки ненадлежащего исполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей, подделки официальных документов и должностной халатности.

В действиях медицинского персонала и руководства центра усматриваются явные признаки уголовных правонарушений по статьям о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей (ч.2 ст. 317 УК РК), подделке официальных документов (ч.1 ст. 385 УК РК) и должностной халатности (ч.2 ст. 371 УК РК). Мы требуем от департамента полиции Мангистауской области немедленно зарегистрировать заявление в Едином реестре досудебных расследований. Виновные, покалечившие здорового девятилетнего ребенка, должны понести самое строгое наказание по закону. На месте моего сына мог оказаться любой ребенок. Халатность, которая приводит к таким последствиям, не должна оставаться безнаказанной, - говорит Акмарал Калжанова.

Подробнее ознакомиться с историей мальчика можно в Instagram

2
32
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
сходили на проверку. "Врачей" под суд!!! и материальную компенсацию, хотя здоровье не купишь
26.07.2026, 09:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь