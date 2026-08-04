В Бейнеу полным ходом идет капремонт районной больницы

В Бейнеуской центральной районной больнице проводят капитальный ремонт, который планируют завершить до конца года, передаёт Lada.kz .

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В Бейнеуском районе продолжается капитальный ремонт и реконструкция центральной районной больницы. После завершения модернизации качество и доступность медицинской помощи для жителей района должны существенно повыситься, сообщает tv7.kz.

На реализацию проекта выделено свыше 4,2 млрд тенге из средств, возвращенных государству в рамках работы по возврату незаконно выведенных активов.

Подрядной организацией выступает ТОО «MIR-A Construction». Завершить все строительно-монтажные работы планируется до конца 2026 года.

Необходимость масштабной модернизации обусловлена состоянием медицинского учреждения. Здание Бейнеуской центральной районной больницы было построено более 40 лет назад и за все время эксплуатации ни разу не было капитального ремонта.

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года в Бейнеуском районе проживало 72 009 человек. Реализация проекта позволит значительно улучшить условия оказания медицинской помощи жителям района и повысить уровень оснащенности районной больницы современным оборудованием.

Проект предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию существующих зданий, строительство новых пристроек, открытие специализированных отделений, а также оснащение больницы современным медицинским оборудованием. В учреждении планируется установить компьютерный и магнитно-резонансный томографы, ангиографы, аппараты УЗИ экспертного класса, оборудование для реанимационных отделений и операционных блоков.