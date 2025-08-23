Из-за сбоя на Egov у абитуриентов Мангистау возникли проблемы с подачей документов

Қазақ тіліне аудару

Из-за высокой нагрузки на портал Egov.kz и информационную систему Национальной образовательной базы данных (НОБД) у абитуриентов возникали временные трудности при подаче заявлений на поступление в колледжи. Чиновники приняли меры, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

В министерстве образования Казахстана сообщили, что все технические неполадки на сегодняшний день устранены.

Чтобы сохранить равные условия для всех поступающих, сроки приема документов и проведения конкурсного отбора продлены, - заявили в ведомстве.

Актуальные сроки завершения ранжирования (конкурса):

по специальностям, требующим творческой подготовки – до 24 августа;

по педагогическим и медицинским специальностям – до 25 августа;

по специальностям подготовки специалистов среднего звена – до 27 августа.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в министерство просвещения РК:

Нуршат Айтбаева (рабочий телефон): ‪+7 (7172) 74-92-84‬.

Дархан Сатанов (рабочий телефон): ‪+7 (7172) 74-24-65‬

Управление образования Мангистауской области: ‪+ 7(775) 122-48-54‬.

Подробная информация по ссылке здесь.