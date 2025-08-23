Из-за сбоя на Egov у абитуриентов Мангистау возникли проблемы с подачей документов

Из-за высокой нагрузки на портал Egov.kz и информационную систему Национальной образовательной базы данных (НОБД) у абитуриентов возникали временные трудности при подаче заявлений на поступление в колледжи. Чиновники приняли меры, сообщает Lada.kz.
В министерстве образования Казахстана сообщили, что все технические неполадки на сегодняшний день устранены.
Чтобы сохранить равные условия для всех поступающих, сроки приема документов и проведения конкурсного отбора продлены, - заявили в ведомстве.
Актуальные сроки завершения ранжирования (конкурса):
По всем интересующим вопросам можно обращаться в министерство просвещения РК:
Управление образования Мангистауской области: + 7(775) 122-48-54.
Подробная информация по ссылке здесь.
Комментарии0 комментарий(ев)