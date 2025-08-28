Тревожные кнопки и камеры в школах: как охраняются учебные заведения в Актау

Қазақ тіліне аудару

В преддверии нового учебного года вопрос сохранности жизней детей вне дома становится особенно важным для родителей. Корреспондент Lada.kz побывал в школе-гимназии №19 имени Толегена Айбергенулы в 34 микрорайоне, узнав на ее примере, как на текущий момент на объектах образования обеспечивается безопасность учащихся.

Фото автора

По словам директора гимназии Мадины Абдиевой, в школе образование получают 2500 учеников. Для их безопасности в учебном заведении принят ряд мер.

Так, уже у самого входа в здание гимназии расположен турникет, через который можно пройти только по пропуску.

Имеются пункты с вахтерами и охраной, которые в журналах фиксируют посещения людей, не являющихся учащимися либо педагогами и прочим персоналом.

Например, если приходят родители, то дежурные учителя сообщают о визите детям и своим коллегам, - сказала Мадина Абдиева.

Сразу за пунктом охраны организовано помещение, в котором располагаются мониторы – именно на них выводятся изображения со всех установленных в школе камер круглосуточного видеонаблюдения. Записи хранятся до 30 дней.

В нашей гимназии имеется 98 видеоокамер: они расположены в коридорах, на лестничных пролетах, в гардеробе, у уборных, во дворе. В кабинетах пока еще не установили, - сообщила Мадина Абдиева.

В этом же помещении имеется тревожная кнопка. Глава учебного заведения разъяснила механизм ее работы.

В случае ЧП дежурный нажимает на тревожную кнопку, сигнал поступает как в полицию, так и в охранное агентство, с которым у нас заключен договор. Группа реагирования и спецслужбы должны приехать в течение пяти минут и начать свою работу, - рассказала Мадина Абдиева.

За тем, чтобы устройство функционировало, следит заведующий по хозяйственной части.

Ежемесячно заведующий по хозяйственной части звонит в обслуживающую компанию, специалисты приезжают, проверяют кнопку, регистрируют данные в специальный журнал. Отключить кнопку можно, только зная код от нее, - пояснила глава гимназии.

После того, как рабочий персонал, педагоги и дети покидают школу, охрана продолжает свою работу.

Директор добавила, что в гимназии на постоянной основе организуют мероприятия, направленные на обеспечение безопасности школьников.

У учителей проводятся занятия по гражданской обороне, их ведет преподаватель по военной подготовке. Также мы проходим профилактику терроризма, тесно взаимодействуем с полицией, пожарными. Так называемая «учебка» у нас проходит до пяти раз в год, потому что в случае ЧП мы – оборона детей, - заключила она.

Напомним, в настоящее время в областном центре функционируют 64 школы, в пяти из которых дети учатся в три смены. Образование в них получают 70 тысяч учеников. В 2025 году планируется открыть еще три таких объекта.

Устанавливать тревожные кнопки в каждом учебном заведении еще в 2021 году призывал экс-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Поводом послужили стрельба и взрыв, произошедшие 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани.

Нужно отметить, что нередко жители Актау, в том числе взрослые, устраивают розыгрыши, сообщая, что в школах заложены взрывные устройства. Подобные случаи в областном центре, сопровождавшиеся приездом спецслужб, происходили в декабре 2024-го и январе текущего года. Правоохранители, в свою очередь, не раз отмечали, что за подобные пранки законодательством предусмотрена уголовная ответственность.