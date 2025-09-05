18+
05.09.2025, 18:41

«Невероятно, но факт»: построенная 7 лет назад школа в Шетпе стала аварийной

Образование 0 1 178 Аяулым Бейсенова

В селе Шетпе закрыли школу, построенную всего семь лет назад. Родители пожаловались на то, что из-за удручающего состояния образовательного заведения их дети вынуждены учиться в три смены в других школах, часть из которых расположена достаточно далеко, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В селе Шетпе Мангистауского района закрыли школу, которую эксплуатировали всего семь лет. Причиной таких мер стало тревожное состояние здания: огромные трещины пошли по стенам и даже появились в фундаменте. Родители узнали о проблеме незадолго до начала учебного года, поэтому их дети были вынуждены перейти в соседние учебные заведения, где классы оказались переполнены  знания получают в три смены. 

Заместитель акима Мангистауского района  Талгат Алтынгалиев сообщил, что строительство объекта началось в 2017 году, а в эксплуатацию он был сдан в 2018-м.

Заказчиком и принимающей стороной выступало областное управление строительства. А подрядной компании сейчас, насколько я знаю, уже не существует. Но люди, которые там работали, никуда ведь не делись, - сказал он. 

Замглавы района добавил, что состояние школы будет тщательно изучено экспертами. 


При этом местные жители отмечают, что здание было построено всего за восемь месяцев. По их словам, столь же быстро оно и начало разрушаться.

Там, где требовалось уложить пять арматур, устанавливали лишь три, а иногда и вовсе две. С цементом ситуация была аналогичной. Всё это накопилось и привело к такому результату. Дополнительное воздействие оказал соседний карьер, где регулярно проводят взрывные работы, - рассказал сельчанин Сагынгали Еркетаев.

Ситуацию осложняет и нехватка школьных автобусов. Жительница Шетпе Жадыра Оспангалиева, мать четверых детей, поделилась, с каким трудом им теперь приходится добираться на учебу. 

Теперь детям приходится с трудом добираться до другой школы. Мы хотим, чтобы с этой школой скорее разобрались  пусть её либо восстановят, либо построят новую. Но пока нужно обеспечить достаточное количество автобусов. Сейчас на улицах ещё сухо, а вот зимой будет очень тяжело: дороги у нас в грязь превращаются. Вчера даже взрослым было трудно пройти по грязи, не говоря уже о детях, - высказалась она.

В районном акимате заверили, что увеличат количество транспорта для перевозки учеников. Кроме того, будет проведена экспертиза состояния здания школы в Шетпе. По её итогам решат, какова дальнейшая судьба объекта  окончательно снести его или восстановить.

2
6
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
У каждой ошибки есть имя и фамилия...Не мои слова, но верные
05.09.2025, 14:46
