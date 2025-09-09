В Актау для населения открыли бесплатные уроки казахского языка

При поддержке управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области для жителей региона организованы бесплатные курсы казахского языка. Обучение продлится три месяца. Максимальная вместимость курса – 190 человек.

Сначала мы проведем определение уровня владения казахским языком, а потом разделим студентов на группы – от обучающихся с нуля до желающих освоить язык делопроизводства, например. Занятия будут проходить вечером, чтобы люди могли приходить после работы. Программа курса рассчитана на то, что обучающиеся освоят один уровень – кто сейчас находится на начальном, сможет изъясняться на бытовом языке, а кто знает бытовой, смогут подтянуть уровень до продвинутого. Занятия начнутся со следующего понедельника, - рассказала Бану Бисекенова, руководитель ИП «Парасат оқу орталығы».