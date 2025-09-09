18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.09.2025, 10:23

В Актау для населения открыли бесплатные уроки казахского языка

Образование 0 1 923 Ольга Максимова

Освоить базовые знания для бытового общения или перейти на более продвинутый уровень владения государственным языком можно будет на интенсивном курсе, на который могут записаться все желающие, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Иллюстративное фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

При поддержке управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области для жителей региона организованы бесплатные курсы казахского языка. Обучение продлится три месяца. Максимальная вместимость курса – 190 человек.

Сначала мы проведем определение уровня владения казахским языком, а потом разделим студентов на группы – от обучающихся с нуля до желающих освоить язык делопроизводства, например. Занятия будут проходить вечером, чтобы люди могли приходить после работы. Программа курса рассчитана на то, что обучающиеся освоят один уровень – кто сейчас находится на начальном, сможет изъясняться на бытовом языке, а кто знает бытовой, смогут подтянуть уровень до продвинутого. Занятия начнутся со следующего понедельника, - рассказала Бану Бисекенова, руководитель ИП «Парасат оқу орталығы».

К участию приглашаются жители региона старше 18 лет. Прием заявок осуществляется до 12 сентября 2025 года в 27 микрорайоне (здание №37).  

Контакты для регистрации: +7 (708) 777-19-68 или электронная почта parasat_centre@mail.ru.

