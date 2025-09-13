Кровля школы обрушилась в Курыке: куда определили школьников

Қазақ тіліне аудару

Воспитанники школы-гимназии села Курык вынуждены получать знания в других учебных заведениях. В региональном управлении образования рассказали, куда перевели детей, передает Lada.kz .

Актовый зал. Фото очевидцев

Все школьники, а это 1309 человек, обеспечены учебным процессом, заверили чиновники образования.

Их разметили в школах №1, №6 и Курыкской школе искусств. Для подвоза учащихся в эти учебные организации организован транспорт, - сообщили в пресс-службе управления образования Мангистауской области.

Обозначить сроки, когда приступят к ремонту школы, в управлении не смогли – пока идет расследование, и проводятся экспертизы.

Напомним, кровля актового зала рухнула в школе-гимназии села Курык Каракиянского района 23 июля. В эксплуатацию здание ввели в 2009 году. На момент происшествия там никого не было. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 УК РК (Нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей).