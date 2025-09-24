18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
24.09.2025, 17:49

Ворота закрыты: в Актау дети покидают школу, перелезая через забор (видео)

Образование

В редакцию Lada.kz обратились родители учеников школы №10 в 11 микрорайоне с жалобой на неудобства, вызванные закрытием двух из трёх входов в учебное заведение. Из-за сложившейся ситуации некоторые воспитанники объекта образования вынуждены после учебы перелазить через ограждение, чтобы сократить путь домой.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

По словам родителей, теперь доступ на территорию школы №10 возможен только через центральные ворота со стороны дома №33. Два других выхода, ведущие к домам №17 и №14, закрыты. Это вызывает недовольство не только родителей, но и детей  путь к школе и обратно домой занимает больше времени.

Детям приходится делать большой крюк. Многие просто не выдерживают и перелезают через забор, подвергая себя опасности. Мы видели, как младшие школьники, нагруженные рюкзаками, пытаются перелезть через ограждение. Это тревожно, - рассказала мама одного из учеников.

В распоряжении редакции оказалось видео, на котором запечатлено, как дети преодолевают ограждение, чтобы покинуть школу.

Lada.kz обратилась за разъяснением в ДЧС Мангистауской области. Там напомнили, что подобная практика противоречит нормам безопасности:

Согласно Правилам пожарной безопасности Республики Казахстан (Приказ МЧС РК №55 от 21.02.2022), двери и калитки, находящиеся на путях эвакуации, должны свободно открываться изнутри без ключа и без дополнительных действий. Это необходимо для того, чтобы в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации все ученики и сотрудники могли быстро и безопасно покинуть здание и территорию школы. Запирать такие двери на замки или цепи категорически запрещено. Вместо этого должны использоваться специальные устройства («антипаника» и др.), позволяющие закрывать двери снаружи для посторонних, но при этом обеспечивать свободный выход изнутри.

Родители считают, что администрация школы должна найти компромиссное решение, которое обеспечит и безопасность детей, и удобство доступа. Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в Актауский городской отдел образования с просьбой проконтролировать соблюдение техники безопасности на территории учебного заведения. 

6
24
3
fox1167
fox1167
axel070 Ааааа! Так это вы (или такие как вы) возите своих отпрысков до ворот школ ломая деревья и бордюры стараясь как можно ближе к воротам чтоб лишнего шага не сделать пешком?
25.09.2025, 09:13
axel070
axel070
Глупый какой то комментарий. С 11-го в 3б пешком? В физкультурных или карательных целях? Автобусы ездят и ездили. Зачем оправдывать "вахтёров" создающих лишние препятствия, тем более дети всегда напрямик пойдут.
25.09.2025, 08:25
axel070
axel070
Глупый какой то комментарий. С 11-го в 3б пешком? В физкультурных или карательных целях? Автобусы ездят и ездили. Зачем оправдывать "вахтёров" создающих лишние препятствия, тем более дети всегда напрямик пойдут.
25.09.2025, 08:25
fox1167
fox1167
"Детям приходится делать большой крюк. Многие просто не выдерживают"----Через чур нежные дети сейчас стали! Родители сами делают из них немощных доходяг! Я пешком ходил с 11-го мкр в 3б и ничего---не развалился! А родители мои по 8 км ходили туда-сюда в школу
25.09.2025, 05:05
Последние комментарии

Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?