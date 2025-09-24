Ворота закрыты: в Актау дети покидают школу, перелезая через забор (видео)

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратились родители учеников школы №10 в 11 микрорайоне с жалобой на неудобства, вызванные закрытием двух из трёх входов в учебное заведение. Из-за сложившейся ситуации некоторые воспитанники объекта образования вынуждены после учебы перелазить через ограждение, чтобы сократить путь домой.

Фото: стоп-кадр из видео

По словам родителей, теперь доступ на территорию школы №10 возможен только через центральные ворота со стороны дома №33. Два других выхода, ведущие к домам №17 и №14, закрыты. Это вызывает недовольство не только родителей, но и детей – путь к школе и обратно домой занимает больше времени.

Детям приходится делать большой крюк. Многие просто не выдерживают и перелезают через забор, подвергая себя опасности. Мы видели, как младшие школьники, нагруженные рюкзаками, пытаются перелезть через ограждение. Это тревожно, - рассказала мама одного из учеников.

В распоряжении редакции оказалось видео, на котором запечатлено, как дети преодолевают ограждение, чтобы покинуть школу.

Lada.kz обратилась за разъяснением в ДЧС Мангистауской области. Там напомнили, что подобная практика противоречит нормам безопасности:

Согласно Правилам пожарной безопасности Республики Казахстан (Приказ МЧС РК №55 от 21.02.2022), двери и калитки, находящиеся на путях эвакуации, должны свободно открываться изнутри без ключа и без дополнительных действий. Это необходимо для того, чтобы в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации все ученики и сотрудники могли быстро и безопасно покинуть здание и территорию школы. Запирать такие двери на замки или цепи категорически запрещено. Вместо этого должны использоваться специальные устройства («антипаника» и др.), позволяющие закрывать двери снаружи для посторонних, но при этом обеспечивать свободный выход изнутри.

Родители считают, что администрация школы должна найти компромиссное решение, которое обеспечит и безопасность детей, и удобство доступа. Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в Актауский городской отдел образования с просьбой проконтролировать соблюдение техники безопасности на территории учебного заведения.