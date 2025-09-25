Школьные ворота закрыли «от посторонних» в Актау: вопрос пожарной безопасности остался открытым

Қазақ тіліне аудару

После жалоб родителей в редакцию Lada.kz о закрытии двух входов в школе №10 с разъяснениями выступил Актауский городской отдел образования.

Фото: стоп-кадр из видео

В ведомстве отметили, что решение о закрытии дополнительных входов было принято «в целях обеспечения безопасности учащихся и усиления контроля за входом и выходом посторонних лиц». По предоставленной информации, центральный вход со стороны дома №33 продолжает работать в штатном режиме.

Школа относится к объектам, уязвимым в террористическом отношении, поэтому закрытие боковых входов необходимо для предотвращения проникновения посторонних лиц и контроля за передвижением учеников, - пояснили в отделе образования.

Там добавили, что данное решение предварительно обсуждалось на общешкольном родительском собрании и было согласовано с родительским комитетом и попечительским советом.

В отделе образования подчеркнули, что, согласно Закону «Об образовании» РК и Типовым правилам деятельности средних школ, образовательная организация обязана обеспечить безопасность учащихся. Контроль доступа на территорию школы – часть этой обязанности.

Закрытие всех ворот, кроме центрального, – мера, направленная на минимизацию рисков: проникновения посторонних, нарушения порядка при эвакуации, угрозы здоровью и жизни детей. Пожарные / внутренние эвакуационные выходы здания остаются свободными в соответствии с нормативами. Однако ворота и ограждения территории не являются таковыми по пожарным нормативам; их открытость не регламентирована, как «внутренний эвакуационный выход», и они не должны быть открыты ради удобства, если это ставит под угрозу безопасность, - сообщили в отделе.

Таким образом, ситуация остаётся спорной: родители продолжают выражать недовольство, а специалисты настаивают, что безопасность не может достигаться за счёт нарушения других норм.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz прислали видео, на котором дети покидают школу №10, перелезая через забор. По словам родителей, такая ситуация происходит из-за того, что из трех имеющихся выходов из учебного заведения открыт только центральный, и учащиеся, чтобы сократить путь домой и не делать крюк, прибегают к таким действиям.

В ДЧС Мангистауской области, проанализировав происходящее, заявили, что двери и калитки, расположенные на путях эвакуации, должны свободно открываться изнутри без ключа и дополнительных действий. А принятые в школе меры противоречат Правилам пожарной безопасности Республики Казахстан.