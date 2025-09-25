18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.68
636.26
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.09.2025, 12:20

Школьные ворота закрыли «от посторонних» в Актау: вопрос пожарной безопасности остался открытым

Образование 0 826 Наталья Вронская

После жалоб родителей в редакцию Lada.kz о закрытии двух входов в школе №10 с разъяснениями выступил Актауский городской отдел образования.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

В ведомстве отметили, что решение о закрытии дополнительных входов было принято «в целях обеспечения безопасности учащихся и усиления контроля за входом и выходом посторонних лиц». По предоставленной информации, центральный вход со стороны дома №33 продолжает работать в штатном режиме.

Школа относится к объектам, уязвимым в террористическом отношении, поэтому закрытие боковых входов необходимо для предотвращения проникновения посторонних лиц и контроля за передвижением учеников, - пояснили в отделе образования.

Там добавили, что данное решение предварительно обсуждалось на общешкольном родительском собрании и было согласовано с родительским комитетом и попечительским советом. 

В отделе образования подчеркнули, что, согласно Закону «Об образовании» РК и Типовым правилам деятельности средних школ, образовательная организация обязана обеспечить безопасность учащихся. Контроль доступа на территорию школы  часть этой обязанности.

Закрытие всех ворот, кроме центрального,  мера, направленная на минимизацию рисков: проникновения посторонних, нарушения порядка при эвакуации, угрозы здоровью и жизни детей. Пожарные / внутренние эвакуационные выходы здания остаются свободными в соответствии с нормативами. Однако ворота и ограждения территории не являются таковыми по пожарным нормативам; их открытость не регламентирована, как «внутренний эвакуационный выход», и они не должны быть открыты ради удобства, если это ставит под угрозу безопасность, - сообщили в отделе.

Таким образом, ситуация остаётся спорной: родители продолжают выражать недовольство, а специалисты настаивают, что безопасность не может достигаться за счёт нарушения других норм.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz прислали видео, на котором дети покидают школу №10, перелезая через забор. По словам родителей, такая ситуация происходит из-за того, что из трех имеющихся выходов из учебного заведения открыт только центральный, и учащиеся, чтобы сократить путь домой и не делать крюк, прибегают к таким действиям.

В ДЧС Мангистауской области, проанализировав происходящее, заявили, что двери и калитки, расположенные на путях эвакуации, должны свободно открываться изнутри без ключа и дополнительных действий. А принятые в школе меры противоречат Правилам пожарной безопасности Республики Казахстан.

4
6
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Если уж первоклашки перелезают через этот забор, то уж террорист и подавно перепрыгнет. Лучше открыть пока дети не навернулись и не сломали себе руки, ноги.
25.09.2025, 07:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?