«Учить биологию и английский одновременно»: интервью с иностранным педагогом НИШ Актау

Ко Дню учителя Lada.kz подготовила беседу с преподавателем биологии Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау Кайоде Уильямом Олайфа, которого ученики называют просто мистер Уильям. Особенность его работы в том, что все уроки он ведёт на английском языке — ученики одновременно изучают биологию и практикуют иностранный язык.

фото пресс-службы НИШ Актау

В Казахстан педагог приехал из Нигерии, где начинал свой путь в колледжах, совмещая преподавание и научную работу. Позже он продолжил образование в Назарбаев Университете в Астане, где занимался микробной электрохимией. В Актау, по его словам, его привлекла возможность работать в школе для одарённых детей и сотрудничать с талантливыми учениками.

Жизнь в Актау для меня — особый опыт: город у моря с уникальной культурой, и я рад быть частью образовательной среды Казахстана, — поделился он.

Первые впечатления Кайоде о казахстанских школьниках были исключительно положительными. Его поразило уважительное отношение к учителям, дисциплина и искреннее стремление к знаниям.

В Нигерии школьники более разговорчивые, ведь английский для них родной. Здесь же ученики поначалу сдержанные, но постепенно раскрываются, и тогда их любознательность становится особенно заметной, — отметил педагог.

Главный вызов в обучении — язык. По словам мистера Уильяма, вначале детям трудно соотнести привычные понятия с английскими терминами.

Они могут знать тему на русском или казахском, но не сразу узнают её в английском варианте. Вторая трудность — неуверенность: многие стесняются говорить по-английски из-за ошибок. Со временем, однако, благодаря практике и поддержке, страх уходит. Я всегда напоминаю: ошибки — это часть обучения, — объясняет он.

Учитель использует визуальные материалы, реальные примеры и групповые задания. Он стремится, чтобы ученики не просто заучивали, но и объясняли материал своими словами, дискутировали и думали как настоящие исследователи.

Я люблю, когда дети задают открытые вопросы — это превращает урок в живой поиск, а не просто в передачу знаний, — рассказывает педагог.

Результаты такой работы заметны.

Один из моих учеников был очень застенчив и боялся говорить по-английски. К концу года он уже уверенно объяснял сложные темы и даже выступал с презентациями. Сейчас он учится в одном из ведущих университетов Европы, — поделился мистер Уильям.

По его словам, многие школьники благодаря занятиям заинтересовались исследовательскими проектами и участвовали в конкурсах, выходя на национальный и международный уровень.

Помимо преподавания, Кайоде Уильям Олайфа занимается исследованиями в области естественных наук и образования. Его проекты охватывают изучение влияния загрязнения почвы в Центральной Азии, применение искусственного интеллекта в STEM-обучении, а также необычное направление — «съедобные насекомые как источник белка». Все эти исследования он проводит вместе с учениками, что делает процесс обучения ещё более увлекательным и наглядным.