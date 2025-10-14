В селе Акшукур откроется молодежный Центр

Қазақ тіліне аудару

Для организации досуга и развития творческого потенциала в селе Акшукур строят Центр для молодежи, передает Lada.kz .

Фото акимата Тупкараганского района

Как сообщает пресс-служба Тупкараганского районного акимата, объект возводит ТОО «Нуржау курылыс».

Уже завершено основное строительство, ведутся внутренние отделочные работы. Молодежный Центр будет оснащен в соответствии с современными требованиями и включать кабинеты различного направления.

Ход строительства объекта проверил аким района Ержан Кумискалиев. Он поручил ответственным обратить особое внимание на качество и сроки, а также завершить работы в установленное время.

Открыть центр обещают уже в скором времени.