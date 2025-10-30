18+
30.10.2025, 17:20

В Актау прекращена деятельность оскандалившегося лицея

Образование 0 6 103 Наталья Вронская

Администрация частного лицея ТОО «Gasyr Lyceum» добровольно сдала лицензию на ведение деятельности. Об этом сегодня, 30 октября, Lada.kz сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования по Мангистауской области.

Фото: архив пресс-службы ТОО «Gasyr Lyceum»
Фото: архив пресс-службы ТОО «Gasyr Lyceum»

В ведомстве сообщают, что с 28 октября 2025 года ТОО «Gasyr Lyceum», как частная школа, прекращает осуществление образовательной деятельности.

Лицензия школы добровольна возвращена, все документы оформлены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Поручено оформить все документы, подтверждающие учебные достижения обучающихся (свидетельства, табели и т.д.), и своевременно выдать их родителям, - говорится в объявлении.

Актауским городским отделом образования ведутся работы по переводу детей в государственные школы.

Напомним, в декабре 2024 года группа педагогов прислала видеообращение, в котором заявила, что уже два месяца не получает заработную плату в лицее. Все обращения учителей к руководству заканчивались пустыми обещаниями.

Позже ситуацию прокомментировал директор «Gasyr Lyceum» Даулет Есенгельды, заявив о том, что вопрос с выплатой зарплаты решен.

В феврале 2025 года учебное заведение снова стало предметом обсуждения общественности. Администрация лицея не выполнила обязательства по перечислению пенсионных взносов в ЕНПФ и по оплате обязательного медицинского страхования, что нарушило права трудового коллектива на социальные гарантии. Также родителей школьников не устраивало качество учебного процесса, связанного с острой нехваткой преподавателей, которые ушли вследствие невыполнения работодателем своих обязательств.

Кроме того, в апреле жительница Актау заявила, что ее ребенок, получавший знания в «Gasyr Lyceum», вынужден был уйти по причине неудовлетворительного процесса обучения. Несмотря на это, средства за фактически неоказанные услуги семье так и не вернули.

