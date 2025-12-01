Школьники из Актау завоевали медали на XI Международной олимпиаде по геометрии в Иране

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау – Ержан Сарталиев и Бекжан Ергали – успешно выступили на XI Международной олимпиаде по геометрии в Иране и стали обладателями двух медалей, сообщает Lada.kz .

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

По информации пресс-службы учебного заведения, в олимпиаде приняли участие около 100 учащихся из Мангистауской области и более 1000 – со всего Казахстана.

Ержан Сарталиев и Бекжан Ергали из Назарбаев Интеллектуальной школы завоевали две бронзовые медали.

Ребят подготовили опытные тренеры Алмаз Кенжанов и Инкар Сабырова.

Иранская олимпиада по геометрии, берущая свое начало еще с 2014 года, проводилась при участии всего 10 стран, но позже существенно расширила географию и сегодня является престижным международным соревнованием, объединяющим более 73 государств.

Официальным представителем олимпиады по Мангистауской области является эксперт-учитель математики Владимир Качнов, который с 2018 года обеспечивает организацию этого важного интеллектуального мероприятия в регионе.