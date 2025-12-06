Студенты из Мангистау завоевали призовые места на международном чемпионате в Санкт-Петербурге

С 29 ноября по 4 декабря в Санкт-Петербурге прошёл международный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы 2025», объединивший участников из 30 стран. Мангистауские студенты колледжей оказались в числе призеров, передает Lada.kz со ссылкой на региональное управление образования.

Фото управления образования Мангистауской области

В соревнованиях приняли участие 287 молодых специалистов, которые демонстрировали свои навыки по 27 компетенциям в направлениях «Производство», «Инженерные технологии», «Образование», «Сервис и обслуживание».

Как сообщили в управлении образования, студент Каракиянского профессионального колледжа Куандык Дошаев занял второе призовое место в компетенции «Ремонт кузова». Второе место по компетенции «Кондитерское дело» завоевал студент Актауского колледжа технологического обслуживания Мирас Садыков.

Кроме того, студент Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлыхана Бекбосынова Олег Березин стал призёром в компетенции «Цифровые решения для бизнеса», студентка Мангистауского колледжа туризма Ольга Брылова – в компетенции «Туризм», а студентка высшего педагогического колледжа «Асмет Улас» Гульмира Базарбай заняла третье место в компетенции «Парикмахерское дело».

Победа наших студентов – результат их упорства, труда и высокой профессиональной поддержки со стороны наставников, - говорится в официальном сообщении.

В управлении образования поздравили победителей и их руководителей, отметив, что результаты чемпионата снова подтвердили конкурентоспособность студентов региона на международной арене.