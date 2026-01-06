18+
06.01.2026, 15:08

Выпускница НИШ из Актау вошла в преподавательский состав Оксфордского университета

Образование 0 2 536 Наталья Вронская

Выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау Меруерт Бижанова достигла значимого успеха на научном пути. Она была назначена на должность Teaching Fellow (преподаватель-исследователь) в одном из самых престижных высших учебных заведений мира  Оксфордском университете, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Меруерт окончила НИШ в 2019 году, после чего продолжила обучение в Пенсильванском университете в США. Там она активно участвовала в студенческой жизни и занимала должность президента студенческой ассамблеи.

В 2025 году она была принята в докторантуру Оксфордского университета.

По словам выпускницы, назначение на должность Teaching Fellow является высокой оценкой её системного труда и проявлением доверия со стороны университета. Теперь она будет не только продолжать свои научные исследования, но и читать лекции в составе преподавателей Оксфордского университета, передавая свой опыт и знания молодому поколению в сфере образования и науки.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала историю другого успеха. Манас Кумаров окончил в Актау колледж иностранных языков, а затем продолжил получать высшее образования и уехал за границу. Сегодня мужчина живет и работает в Катаре.

Банкир
Банкир
а родная страна ей не нужна? образование получила бесплатно - и " до свидания"???
06.01.2026, 19:19
