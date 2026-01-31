Школьники из Мангистау завоевали награды на республиканском конкурсе «Зерде»

Заключительный этап республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде» завершился сегодня, 31 января, в Щучинске. Мангистауские школьники завоевали 15 наград. Об этом Lada.kz рассказали в управлении образования области.

Фото пресс-службы управления образования области

С 28 по 31 января 2026 года на базе Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдәурен» в Щучинске Акмолинской области прошёл итоговый этап XXI Республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде» среди учащихся 2-7 классов по естественно-математическому направлению.

В этом конкурсе от Мангистауской области приняли участие 15 юных школьников. Один из них завоевал первое место, семь учащихся – второе, и три – третье. Четыре участника получили грамоты за особые достижения.

Первое место завоевал ученик 2 класса школы №8 имени Кашагана Куржиманулы в Жанаозене – Мадияр Онгарбай.

Вторые мест взяли:

Зере Балешбек, 5 класс частной школы «IQ Intellectual school», Актау;

Косай Панабай, 4 класс школы №5, Каракиянский район;

Нурали Мертаев, 7 класс лицея-интерната «Білім-инновация»;

Ахмедияр Акмырза, 4 класс частной начальной школы IQ, Мангистау;

Нурлан Динмухамед, 2 класс частной начальной школы IQ, Мангистау;

Айдос Ковлан, 6 класс школы №3, Мангистау;

Естай Бисенбай, 5 класс школы №6, Каракиянский район.

Третье место заняли:

Томирис Алдонгор, ученица 5 класса лицея №11 имени Т. Ашимбаева, Актау;

Райиана Танатарова, ученица 5 класса лицея №11 имени Т. Ашимбаева, Актау;

Жансезим Бактыбай, ученик 3 класса школы №19, Мангистау.

За особые достижения награждены грамотами: Айдын Эсенкули, Ясин Асырбек, Нурбол Калдыбай, Есен Айтжан.

Поздравляем всех призёров, их наставников, которые неустанно трудились на пути к победе, а также родителей, неизменно поддерживавших своих детей. Особую благодарность выражаем тренеру-наставнику, проводившему подготовительный учебно-тренировочный сбор для участников республиканского этапа, опытному педагогу химико-биологического направления Назарбаев Интеллектуальной школы Актау – Бахытгуль Амирханкызы Жаксылыковой. Она сумела раскрыть способности каждого ребёнка, найти путь к их сердцам и искренне радоваться успехам учеников как собственным достижениям. Глубокие знания, требовательность и искренняя забота наставника укрепили уверенность школьников и привели их к высоким результатам. Труд таких квалифицированных специалистов является залогом светлого будущего науки и образования подрастающего поколения, - отметили в управлении образования региона.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году школьники Мангистауской области также продемонстрировали высокие результаты в естественно-математическом направлении республиканского конкурса «Зерде»: первые места заняли 4 учащихся, вторые – 7, третье – 1 ученик.

Впереди республиканский этап конкурса «Зерде» по общественно-гуманитарному направлению, который пройдёт с 20 по 23 февраля 2026 года. Всем участникам желаем успехов, творческих достижений и высоких результатов, - подчеркнули в управлении.

Напомним, ранее юные математики из Актау получили путёвку на международную олимпиаду.