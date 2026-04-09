Как мангистауские абитуриенты сдали мартовское ЕНТ

В Казахстане завершилось мартовское ЕНТ-2026. В Мангистауской области его сдали 8,7 тысяч человек. О результатах тестирования рассказали в Национальном центре тестирования министерства науки и высшего образования РК, передает Lada.kz .

Как сообщили в центре, 87% абитуриентов-мангистаусцев выбрали казахский язык тестирования, 13% сдавали тест на русском, и только один – на английском.

Также в ЕНТ приняли участие 22 абитуриента с особыми образовательными потребностями.

Пороговый балл удалось набрать 65% сдававшим тестирование. Средний балл по пяти предметам составил 65 баллов. Максимальный результат – 136 баллов.

В ходе проведения ЕНТ выявлено 17 фактов нарушений правил. За попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов отстранили 14 человек. Еще троих удалили из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, а результаты аннулировали.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.