Как мангистауские абитуриенты сдали мартовское ЕНТ

В Казахстане завершилось мартовское ЕНТ-2026. В Мангистауской области его сдали 8,7 тысяч человек. О результатах тестирования рассказали в Национальном центре тестирования министерства науки и высшего образования РК, передает Lada.kz.
Как сообщили в центре, 87% абитуриентов-мангистаусцев выбрали казахский язык тестирования, 13% сдавали тест на русском, и только один – на английском.
Также в ЕНТ приняли участие 22 абитуриента с особыми образовательными потребностями.
Пороговый балл удалось набрать 65% сдававшим тестирование. Средний балл по пяти предметам составил 65 баллов. Максимальный результат – 136 баллов.
В ходе проведения ЕНТ выявлено 17 фактов нарушений правил. За попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов отстранили 14 человек. Еще троих удалили из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, а результаты аннулировали.
Факты выявления подставных лиц отсутствуют.
После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы, - сообщили в Национальном центре тестирования МНВО РК.
Комментарии0 комментарий(ев)