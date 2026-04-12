«Это была пересменка»: в «Озенмунайгазе» объяснили шокирующие кадры из детского лагеря

В АО «ОзенМунайГаз» прокомментировали распространившиеся в социальных сетях видеозаписи и фотографии, связанные с пребыванием детей сотрудников в лагере «Айналайын», передает Lada.kz .

По данным ОМГ, опубликованные материалы были сняты в 2025 году в Алматы в период пересменки.

Распространённые видеозаписи и фотографии сделаны в момент пересменки между потоками детей. В этот период вновь прибывшие дети были временно размещены, пока завершались работы по уборке помещений, - сообщили в компании.

Как утверждают в «ОзенМунайГазе», ситуация носила кратковременный характер и была оперативно урегулирована.

После завершения уборки дети были размещены в подготовленных и очищенных комнатах, - уточнили в компании.

Также в предприятии пояснили порядок отбора детских оздоровительных лагерей. По информации компании, выбор осуществляется комиссией с участием представителей профсоюзных организаций и специалистов социальной сферы.

Комиссия выезжает на места, оценивает условия проживания, после чего принимает решение, оформляемое протоколом. Затем заключается договор между компанией и профсоюзом, а профсоюзные организации подписывают соглашения с выбранными лагерями.

Информация о том, что лагеря выбираются через тендер, не соответствует действительности. Отбор проводится комиссионно, - подчеркнули в компании.

В «ОзенМунайГазе» также отметили, что контроль за условиями отдыха детей ведётся на постоянной основе.

С каждой группой выезжают сотрудники компании. Кроме того, представители профсоюзов и социальной сферы регулярно контролируют работу лагеря и условия пребывания детей, - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что родители поддерживают связь с детьми, в том числе посредством видеозвонков.

Напомним, ранее в социальных сетях было опубликовано обращение сотрудников компании, в котором выражалось недовольство условиями отдыха детей в лагере «Айналайын». Авторы обращения просили провести проверку.