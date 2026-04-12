18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.04.2026, 10:20

«Это была пересменка»: в «Озенмунайгазе» объяснили шокирующие кадры из детского лагеря

Образование 0 1 370 Наталья Вронская

В АО «ОзенМунайГаз» прокомментировали распространившиеся в социальных сетях видеозаписи и фотографии, связанные с пребыванием детей сотрудников в лагере «Айналайын», передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ
По данным ОМГ, опубликованные материалы были сняты в 2025 году в Алматы в период пересменки.

Распространённые видеозаписи и фотографии сделаны в момент пересменки между потоками детей. В этот период вновь прибывшие дети были временно размещены, пока завершались работы по уборке помещений, - сообщили в компании.

Как утверждают в «ОзенМунайГазе», ситуация носила кратковременный характер и была оперативно урегулирована.

После завершения уборки дети были размещены в подготовленных и очищенных комнатах, - уточнили в компании.

Также в предприятии пояснили порядок отбора детских оздоровительных лагерей. По информации компании, выбор осуществляется комиссией с участием представителей профсоюзных организаций и специалистов социальной сферы.

Комиссия выезжает на места, оценивает условия проживания, после чего принимает решение, оформляемое протоколом. Затем заключается договор между компанией и профсоюзом, а профсоюзные организации подписывают соглашения с выбранными лагерями.

Информация о том, что лагеря выбираются через тендер, не соответствует действительности. Отбор проводится комиссионно, - подчеркнули в компании.

В «ОзенМунайГазе» также отметили, что контроль за условиями отдыха детей ведётся на постоянной основе.

С каждой группой выезжают сотрудники компании. Кроме того, представители профсоюзов и социальной сферы регулярно контролируют работу лагеря и условия пребывания детей, - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что родители поддерживают связь с детьми, в том числе посредством видеозвонков.

Напомним, ранее в социальных сетях было опубликовано обращение сотрудников компании, в котором выражалось недовольство условиями отдыха детей в лагере «Айналайын». Авторы обращения просили провести проверку.

1
9
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь