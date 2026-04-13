Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.04.2026, 11:09

Школьники из Мангистау стали призёрами международного конкурса научных проектов

Образование Лиана Рязанцева

В Астане прошёл международный конкурс научных проектов по космическим исследованиям «Откроем мир науки». По его итогам школьники из Мангистауской области завоевали девять медалей. Подробную информацию о победителях Lada.kz предоставили в региональном управлении образования. 

Фото управления образования региона
Фото управления образования региона

С 8 по 12 апреля 2026 года в Астане прошёл международный конкурс научных проектов по космическим исследованиям «Откроем мир науки».

Мероприятие было приурочено ко Дню космонавтики и Дню работников науки. В нём приняли участие около 200 одарённых школьников из всех регионов Казахстана, а также из Гонконга (САР КНР) и Турции.

По итогам конкурса школьники из Мангистауской области продемонстрировали высокие результаты, заняв призовые места – вторые и третьи.

В категории AEROO Space AI Competition (разработка космических проектов с использованием искусственного интеллекта и коммерческих компонентов) второе место заняли:

  • Джамиль Саркытбай – ученик 10 класса школы-лицея «Жас Қанат» (Актау);
  • Аянат Утемурат – ученик 10 класса школы-лицея «Жас Қанат» (Актау);
  • Жазира Балгабаева – ученица 10 класса школы-лицея «Жас Қанат» (Актау);
  • Каусар Алпысбайкызы – ученица 10 класса школы-лицея «Жас Қанат» (Актау).

В этой же категории третье место заняли:

  • Аян Иса – ученик 9 класса школы №14 (Актау);
  • Алдияр Кенес – ученик 9 класса школы №14 (Актау);
  • Айкоркем Отелген – ученица 8 класса Жармышской средней школы (Мангистауский район);
  • Аида Ботабай – ученица 8 класса Жармышской средней школы (Мангистауский район);
  • Аякоз Танатарова – ученица 8 класса Жармышской средней школы (Мангистауский район).

В категории «Күн жүйесі» AEROO Rocket Science Competition (проектирование, сборка и запуск водных и модельных ракет) дипломами были отмечены:

  • Азиз Жанузак – ученик 9 класса школы №19 (Мунайлинский район);
  • Багдаулет Избаскан – ученик 9 класса школы №19 (Мунайлинский район).

Искренне поздравляем наших талантливых школьников и их наставников! Желаем юным исследователям успехов и новых достижений в науке, - отметили в управлении образования региона.

Напомним, ранее школьники из Мангистауской области завоевали награды на республиканской олимпиаде по финансам и экономике. 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь