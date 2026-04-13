Школьники из Мангистау стали призёрами международного конкурса научных проектов

В Астане прошёл международный конкурс научных проектов по космическим исследованиям «Откроем мир науки». По его итогам школьники из Мангистауской области завоевали девять медалей. Подробную информацию о победителях Lada.kz предоставили в региональном управлении образования.

Мероприятие было приурочено ко Дню космонавтики и Дню работников науки. В нём приняли участие около 200 одарённых школьников из всех регионов Казахстана, а также из Гонконга (САР КНР) и Турции.

По итогам конкурса школьники из Мангистауской области продемонстрировали высокие результаты, заняв призовые места – вторые и третьи.

В категории AEROO Space AI Competition (разработка космических проектов с использованием искусственного интеллекта и коммерческих компонентов) второе место заняли:

Джамиль Саркытбай – ученик 10 класса школы-лицея «Жас Қанат» (Актау);

Аянат Утемурат – ученик 10 класса школы-лицея «Жас Қанат» (Актау);

Жазира Балгабаева – ученица 10 класса школы-лицея «Жас Қанат» (Актау);

Каусар Алпысбайкызы – ученица 10 класса школы-лицея «Жас Қанат» (Актау).

В этой же категории третье место заняли:

Аян Иса – ученик 9 класса школы №14 (Актау);

Алдияр Кенес – ученик 9 класса школы №14 (Актау);

Айкоркем Отелген – ученица 8 класса Жармышской средней школы (Мангистауский район);

Аида Ботабай – ученица 8 класса Жармышской средней школы (Мангистауский район);

Аякоз Танатарова – ученица 8 класса Жармышской средней школы (Мангистауский район).

В категории «Күн жүйесі» AEROO Rocket Science Competition (проектирование, сборка и запуск водных и модельных ракет) дипломами были отмечены:

Азиз Жанузак – ученик 9 класса школы №19 (Мунайлинский район);

Багдаулет Избаскан – ученик 9 класса школы №19 (Мунайлинский район).

Искренне поздравляем наших талантливых школьников и их наставников! Желаем юным исследователям успехов и новых достижений в науке, - отметили в управлении образования региона.

