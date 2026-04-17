Юные математики из Мангистау взяли медали международного конкурса

Учащиеся из Мангистауской области успешно выступили на международном конкурсе исследовательских проектов по математике и механике в Астане, сообщает Lada.kz .

С 15 по 17 апреля в Астане во Дворце школьников имени аль-Фараби прошел международный конкурс исследовательских проектов по математике и механике среди учащихся 11-12 классов имени Омирбека Жолдасбекова.

Мангистаускую область на конкурсе представили четыре школьника, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки, логическое мышление и настойчивость.

По итогам соревнований трое участников завоевали бронзовые медали: Аслан Нагмет – ученик 11 класса Бейнеуской гимназии (Бейнеуский район), Турлан Орынбасар – ученик 11 класса Бейнеуской гимназии (Бейнеуский район) и Акырыс Ерденбай – ученик 11 класса школы №1 (Каракиянский район).

Конкурс объединил школьников из разных стран и стал площадкой для демонстрации научных идей и исследовательских навыков.

Победителей поздравили с достижениями и пожелали им дальнейших успехов в науке и новых побед на международной арене.

Напомним, ранее школьники из Актау завоевали несколько медалей чемпионата РК по грэпплингу.