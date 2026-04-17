Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
17.04.2026, 14:27

Юные математики из Мангистау взяли медали международного конкурса

Образование Сергей Кораблев

Учащиеся из Мангистауской области успешно выступили на международном конкурсе исследовательских проектов по математике и механике в Астане, сообщает Lada.kz.

Фото управления образования Мангистауской области
Фото управления образования Мангистауской области

С 15 по 17 апреля в Астане во Дворце школьников имени аль-Фараби прошел международный конкурс исследовательских проектов по математике и механике среди учащихся 11-12 классов имени Омирбека Жолдасбекова.

Мангистаускую область на конкурсе представили четыре школьника, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки, логическое мышление и настойчивость.

По итогам соревнований трое участников завоевали бронзовые медали: Аслан Нагмет – ученик 11 класса Бейнеуской гимназии (Бейнеуский район), Турлан Орынбасар – ученик 11 класса Бейнеуской гимназии (Бейнеуский район) и Акырыс Ерденбай – ученик 11 класса школы №1 (Каракиянский район).

Конкурс объединил школьников из разных стран и стал площадкой для демонстрации научных идей и исследовательских навыков.

Победителей поздравили с достижениями и пожелали им дальнейших успехов в науке и новых побед на международной арене.

Напомним, ранее школьники из Актау завоевали несколько медалей чемпионата РК по грэпплингу.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь