Школьники из Актау завоевали несколько медалей чемпионата РК по грэпплингу

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау стали призерами республиканского чемпионата по грэпплингу, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в ЦОК региона

По информации регионального Центра общественных коммуникаций, чемпионат проходил в Таразе с 11-12 апреля среди подростков и юниоров. Здесь приняли участие сильнейшие спортсмены, отобранные со всех регионов страны, что обеспечило высокий уровень конкуренции.

Школьники из Актау выступали в составе сборной команды Мангистауской области.

В частности, ученик 7 класса Музаффар Батыржан занял первое место. Ученик 9 класса Абылайхан Демеген в этих же соревнованиях занял третье место.

Музаффар Батыржан занимается грэпплингом около одного года. Ранее он тренировался в таких видах спорта, как тхэквондо и кикбоксинг. Его тренер – Ринат Русланов.

Абылайхан Демеген пришел в грэпплинг всего полгода назад, но за короткое время смог показать высокий результат. Его тренер – Есболат Медеуов.

