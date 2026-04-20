В Актау летом откроют лагеря при девяти школах: какие требования предъявляют к их работе

В Актау этим летом планируется открытие пришкольных оздоровительных лагерей. Они будут организованы на базе девяти общеобразовательных школ, сообщили в городском отделе образования. В свою очередь санэпидемиологи рассказали о том, какие санитарные требования должны соблюдаться в лагерях, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Речь идёт о школах №6 («Шаттық»), 10 (Тұлпар»), 16 («Қызғалдақ»), 17 («Жас қанат»), 19 («Балдәурен»), 22 («Ақжелкен»), 23 («Қарлығаш»), 29 («Смарт Life») и 30 («Бозжыра»). Работа лагерей стартует со 2 июня. В зависимости от количества детей в некоторых школах смены будут проходить в 2-4 потока.

Основная цель – организовать безопасный и полезный летний отдых для школьников, укрепить их здоровье, а также занять детей творческими и спортивными активностями.

В программу включены культурно-массовые мероприятия, спортивные занятия, а также различные познавательные и творческие активности. Особое внимание, как отмечают в отделе образования, будет уделено вопросам безопасности.

Вместе с тем в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области напомнили: все лагеря перед открытием обязаны пройти проверку и получить санитарно-эпидемиологическое заключение.

Без этого документа приём детей запрещён. Перед началом сезона в лагерях проводят лабораторные исследования питьевой воды, а также воды в бассейнах и водоёмах. Проверяются также почва и песок на территории.

Сами лагеря должны соответствовать ряду обязательных требований: территория – ограждена, обеспечена бесперебойным водоснабжением (горячим и холодным), канализацией, освещением и вентиляцией.

В помещениях ежедневно проводится уборка и дезинфекция, а мебель и оборудование должны соответствовать возрасту детей. Кроме того, в лагерях должно быть организовано пятиразовое питание и медицинское обслуживание.

В подготовительный период предприниматели обязаны провести ремонт зданий, санитарную очистку территории, дезинсекцию и дератизацию, проверить инженерные системы, обеспечить лагерь необходимым оборудованием и обучить персонал.

Контроль за соблюдением всех требований будет осуществляться в течение всего летнего сезона.