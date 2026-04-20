Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
20.04.2026, 16:53

В Актау летом откроют лагеря при девяти школах: какие требования предъявляют к их работе

Образование 0 514 Наталья Вронская

В Актау этим летом планируется открытие пришкольных оздоровительных лагерей. Они будут организованы на базе девяти общеобразовательных школ, сообщили в городском отделе образования. В свою очередь санэпидемиологи рассказали о том, какие санитарные требования должны соблюдаться в лагерях, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Речь идёт о школах №6 («Шаттық»), 10 (Тұлпар»), 16 («Қызғалдақ»), 17 («Жас қанат»), 19 («Балдәурен»), 22 («Ақжелкен»), 23 («Қарлығаш»), 29 («Смарт Life») и 30 («Бозжыра»). Работа лагерей стартует со 2 июня. В зависимости от количества детей в некоторых школах смены будут проходить в 2-4 потока.

Основная цель – организовать безопасный и полезный летний отдых для школьников, укрепить их здоровье, а также занять детей творческими и спортивными активностями.

В программу включены культурно-массовые мероприятия, спортивные занятия, а также различные познавательные и творческие активности. Особое внимание, как отмечают в отделе образования, будет уделено вопросам безопасности.

Вместе с тем в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области напомнили: все лагеря перед открытием обязаны пройти проверку и получить санитарно-эпидемиологическое заключение.

Без этого документа приём детей запрещён. Перед началом сезона в лагерях проводят лабораторные исследования питьевой воды, а также воды в бассейнах и водоёмах. Проверяются также почва и песок на территории.

Сами лагеря должны соответствовать ряду обязательных требований: территория – ограждена, обеспечена бесперебойным водоснабжением (горячим и холодным), канализацией, освещением и вентиляцией.

В помещениях ежедневно проводится уборка и дезинфекция, а мебель и оборудование должны соответствовать возрасту детей. Кроме того, в лагерях должно быть организовано пятиразовое питание и медицинское обслуживание.

В подготовительный период предприниматели обязаны провести ремонт зданий, санитарную очистку территории, дезинсекцию и дератизацию, проверить инженерные системы, обеспечить лагерь необходимым оборудованием и обучить персонал.

Контроль за соблюдением всех требований будет осуществляться в течение всего летнего сезона.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь