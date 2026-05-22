22.05.2026, 09:47

Когда в Мангистау начнут принимать документы в первый класс

Образование 0 430 Наталья Вронская

Для родителей будущих первоклассников в Мангистауской области определили сроки подачи документов на 2026-2027 учебный год. Согласно утвержденному министерством просвещения РК графику, прием заявлений в регионе стартует 29 июня и продлится до 31 августа 2026 года, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Вместе с Мангистауской областью в этот этап также вошли Туркестанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и область Улытау.

Как пояснили в министерстве просвещения, поэтапный запуск приема документов по регионам вводится для равномерного распределения нагрузки на информационные системы и удобства родителей.

Подать документы можно несколькими способами: через образовательную платформу OQU с авторизацией через портал электронного правительства, а также непосредственно в организациях образования.

Прием документов в первый класс традиционно остается одной из наиболее востребованных государственных услуг в летний период. Особенно актуален вопрос для быстрорастущих регионов, к которым относится и Мангистауская область, где ежегодно увеличивается число школьников, - напомнили в ведомстве.

Родителям рекомендуют не откладывать подачу заявлений на последние дни августа, поскольку в этот период обычно возрастает нагрузка как на электронные сервисы, так и на школьные приемные комиссии.

По данным министерства, прием документов в других регионах Казахстана стартует поэтапно:

  • с 27 мая – в Астане, Абайской, Жетысуской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях;
  • с 10 июня – в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях;
  • с 18 июня – в Шымкенте, Алматинской, Костанайской, Павлодарской и Атырауской областях;
  • с 29 июня – в Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь