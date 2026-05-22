Когда в Мангистау начнут принимать документы в первый класс

Для родителей будущих первоклассников в Мангистауской области определили сроки подачи документов на 2026-2027 учебный год. Согласно утвержденному министерством просвещения РК графику, прием заявлений в регионе стартует 29 июня и продлится до 31 августа 2026 года, передает Lada.kz .

Вместе с Мангистауской областью в этот этап также вошли Туркестанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и область Улытау.

Как пояснили в министерстве просвещения, поэтапный запуск приема документов по регионам вводится для равномерного распределения нагрузки на информационные системы и удобства родителей.

Подать документы можно несколькими способами: через образовательную платформу OQU с авторизацией через портал электронного правительства, а также непосредственно в организациях образования.

Прием документов в первый класс традиционно остается одной из наиболее востребованных государственных услуг в летний период. Особенно актуален вопрос для быстрорастущих регионов, к которым относится и Мангистауская область, где ежегодно увеличивается число школьников, - напомнили в ведомстве.

Родителям рекомендуют не откладывать подачу заявлений на последние дни августа, поскольку в этот период обычно возрастает нагрузка как на электронные сервисы, так и на школьные приемные комиссии.

По данным министерства, прием документов в других регионах Казахстана стартует поэтапно: