18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.98
543.39
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.08.2026, 18:16

Более 44 тысяч школьников в Мангистау получат социальную помощь: что нужно знать родителям

Образование 0 793 Ольга Максимова

В этом году в Мангистауской области в рамках республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» социальную поддержку получат 44 030 школьников. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Похожие новости

Традиционная благотворительная акция по поддержке детей из социально уязвимых категорий пройдет с 1 августа по 30 сентября.

«Финансовая и материальная помощь оказывается детям из семей, получающих государственную адресную социальную помощь, учащимся из семей, не получающих адресную социальную помощь, но имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях, детям из семей, которым требуется срочная помощь вследствие чрезвычайных ситуаций, а также другим обучающимся из социально уязвимых категорий, определяемых коллегиальным органом управления организации образования», — сказала Гульбану Кызылгулова.

Для получения социальной помощи родители или законные представители должны предоставить в организацию образования заявление установленного образца, документ, удостоверяющий личность, либо его цифровую версию (для идентификации личности), при необходимости — копию свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о заключении или расторжении брака, а также копию решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства), патронатного воспитания или передачи ребенка в приемную семью.

Если соответствующие сведения имеются в государственных информационных системах, предоставление бумажных документов не требуется. После приема документов результат рассмотрения заявления предоставляется в течение 10 рабочих дней.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь