Более 44 тысяч школьников в Мангистау получат социальную помощь: что нужно знать родителям

В этом году в Мангистауской области в рамках республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» социальную поддержку получат 44 030 школьников. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Традиционная благотворительная акция по поддержке детей из социально уязвимых категорий пройдет с 1 августа по 30 сентября.

«Финансовая и материальная помощь оказывается детям из семей, получающих государственную адресную социальную помощь, учащимся из семей, не получающих адресную социальную помощь, но имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях, детям из семей, которым требуется срочная помощь вследствие чрезвычайных ситуаций, а также другим обучающимся из социально уязвимых категорий, определяемых коллегиальным органом управления организации образования», — сказала Гульбану Кызылгулова.

Для получения социальной помощи родители или законные представители должны предоставить в организацию образования заявление установленного образца, документ, удостоверяющий личность, либо его цифровую версию (для идентификации личности), при необходимости — копию свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о заключении или расторжении брака, а также копию решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства), патронатного воспитания или передачи ребенка в приемную семью.

Если соответствующие сведения имеются в государственных информационных системах, предоставление бумажных документов не требуется. После приема документов результат рассмотрения заявления предоставляется в течение 10 рабочих дней.