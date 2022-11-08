Жительница Каракиянского района стала кавалером ордена «Еңбек Даңқы» III степени

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Жанымгуль Дуйсембаева - квалифицированный специалист с 28-летним опытом работы. Она оказывает помощь не только жителям Сенека, но и тем, кто проживает в селе Аккудук, в отдалённых аулах. В любое время суток она помогает пациентам.
- Рада получить такую высокую награду. Этот орден – заслуга всего нашего коллектива, который работает, не покаладая рук, на благо нашего региона, - сказала Жанымгуль Дуйсембаева.
- Рада получить такую высокую награду. Этот орден – заслуга всего нашего коллектива, который работает, не покаладая рук, на благо нашего региона, - сказала Жанымгуль Дуйсембаева.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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