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Опубликовано: Вчера, 22:17

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Жителей Мангистау оштрафовали почти на 25 миллионов тенге за мусор в общественных местах

В Мангистауской области усилен контроль над несанкционированным выбросом мусора. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК МО
Человек сам губит природу - актауские специалисты о проблеме загрязнения окружающей среды.

Нарушителей, которые засоряют исторически значимые места, ждут неизбежные штрафы, сообщил в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций и. о. начальника управления местной полиции Билимгали Султанов.

- Июльская жара усугубляет проблему мусора в регионе. Экология страдает, сами же люди страдают. Поэтому в летнюю пору контроль над нерадивыми гражданами приходится усиливать. С начала года природоохранная полиция уже оштрафовала 6 тысяч человек, и эта работа будет усилена. Людям, которые по-свински относятся к природе, давно пора понять, что так нельзя жить, что это непозволительно, - говорит Билимгали Султанов.

По его словам, штраф за загрязнение окружающей среды составил на сегодня 24 млн 925 тысяч тенге. Половину этой суммы уже заплатили. И остальная тоже будет взыскана, подчеркнул полицейский.

Он сообщил, что с экологами проведены два десятка рейдов, во время которых нарушителям выписывают штрафы не только за загрязнение территории, но и уничтожение или повреждение зелёных насаждений и вандализм.

Спикеры на брифинге, среди которых был также руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Дуйсен Кусбеков, отмечают, что не допустят действий в ущерб интересам природе, сакральным местам области, которые надо беречь, а не превращать их в помойку.

- Каждый год, да что там год – еженедельно мусор тоннами вывозится из сакральных мест. Кто это делает? Сами же люди и творят. От чего всё это? От невежества, бескультурия, непорядочности, даже где-то от подлости по отношению к своей земле, своему краю. Мы же не в хлеву жи6вем, в конце концов, мы же люди и должны вести себя на природе соответственно, - говорит Дуйсен Кусбеков.

Проинформировал он и ситуации с мусорными свалками, отметив, что в 2021 году были выявлены 103 такие проблемы по области. Печальное лидерство по медлительности держит Жанаозен - в этом городе за год из 38 свалок убраны только четыре. В этом году планируют убрать абсолютно все.

- Поступая таким образом, человек убивает не только природу и животных, но и самого себя. Это нужно усвоить, пронести через себя, осознать и детям говорить об этом. Пока что они впитывают то, что видят на отдыхе: брошенные остатки еды, пустые бутылки, прочий мусор. Смотрят дети и думают, что так надо. Родители должны прививать своим потомкам любовь к родному краю, потому что когда человек любит и уважает свою родину, то не станет загрязнять и убивать её, - заключили специалисты.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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