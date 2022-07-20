Мангистауских выпускников продолжают знакомить с вузами страны

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Для мангистауских и атырауских выпускников Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) в Алматы выделил 87 грантов. Учебное заведение называют лидером в сфере технического образования.



- КБТУ предлагает качественное образование по направлениям айти, в том числе в нефтегазовой отрасли, бизнеса и менеджмента, а также Казахстанской морской академии. Мы принимаем абитуриентов, набравших более 70 баллов на ЕНТ и выбравших профильные предметы: физику и математику, а также владеющих английским языком, - пояснил представитель вуза Аскар Дуйсенбиев.



Назван пороговый балл ЕНТ для поступления по гранту, а их 290, в Рудненский индустриальный институт. Он должен быть не ниже 50-ти баллов.



- Есть у нас 50 грантов на «Информационные технологии», 35 – на специальность «Градостроительные, строительные работы и гражданское строительство», еще 32 гранта выделены на «Горное дело и полезные ископаемые», 98 грантов по специальности, связанной с одеждой и обувью, «Электротехника и энергетика» - 25, - ознакомила представитель института Айымжан Косбаева.



Ещё 136 грантов выделил Жезказганский университет имени О. А. Байконурова. Там, как рассказала представитель Карлыгаш Бектурова, есть общежитие на 400 мест.



- Только в прошлом году проведён текущий ремонт, университет оснащён современным оборудованием. Зимой прогревается через централизованную систему отопления, горячая, холодная вода подаётся без перебоев. В общежитии есть своя кухня, новые холодильники, актовый зал, компьютерный кабинет, библиотека, - делится спикер.



В Жетысуском университете имени Ильяса Жансугурова выделили 94 гранта на подготовку педагогов, а количество грантов по техническим специальностям составило 46.



- В университете есть военная кафедра, общежитие. Так что выбирайте наш вуз, - призывает его представитель Самал Смагулова.



Большой список профессий, которые можно освоить, озвучила представитель Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова.



- У нас готовят учителей казахского языка и литературы, иностранного языка, географии, гуманитарных дисциплин, химии, биологии, физики. Из стен университета также можно выйти хорошим психологом, воспитателем детсада, информатиком-технологом и др. Для мангистаусцев выделены 237 грантов, - делится представитель вуза.



Айша Толеубаева из Павлодарского университета С. Торайгырова рассказала, что вуз для выпускников Мангистау выделил 363 гранта. Здесь можно получить профессии в области информационных технологий, нефтегазового дела, градостроительства, энергетики и др.



На брифинге также озвучена информация об Алматинском технологическом университете, который выделил для мангистаусцев 96 грантов, и о Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова - 25 грантов. У абитуриентов должен быть сертификат Единого национального тестирования, проведённого в период с 16 мая по 5 июля 2022 года.



Всего, как было озвучено, выпускникам Мангистау 43 вуза страны дополнительно выделили шесть тысяч грантов на педагогические и технические специальности. Ранее с информацией о грантах ознакомили представители вузов Кокшетау, Алматы, Караганды, Атырау и др.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.