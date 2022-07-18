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Опубликовано: Сегодня, 19:40

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В Мангистау обсудили актуальные вопросы религиозной сферы в Центральной Азии

Сегодня, 18 июля, в Актау прошел международный форум «Государственные и религиозные связи в Центральной Азии: нынешнее состояние и перспективы», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
В работе форума приняли участие председатель комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, международные эксперты из Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туркменистана, Азербайджана, руководители управлений по делам религий областей, расположенных в западном регионе Казахстана, ученые-религиоведы, эксперты, руководители правоохранительных, специальных и государственных органов, общественные активисты.

В Мангистау обсудили актуальные вопросы религиозной сферы в Центральной Азии

Фото ЦОК Мангистауской области


В рамках международного форума были обсуждены вопросы, касающиеся религиозной деятельности в Центральной Азии, кроме того подняты вопросы предупреждения воздействия религиозного экстремизма и деструктивных течений в молодежной среде.

В Мангистау обсудили актуальные вопросы религиозной сферы в Центральной Азии

Фото ЦОК Мангистауской области


В своей речи глава региона Нурлан Ногаев остановился на деструктивном, опасном воздействии нетрадиционных религиозных течений на неокрепшие сознание и психику молодежи. По мнению Нурлана Ногаева, решение видится в повышении религиозной грамотности молодежи, в снижении рисков воздействия и психологической обработки со стороны экстремистских элементов.

- Приятно, когда наша молодежь тянется к духовному обогащению, изучению религии, но при этом не стоит забывать о ее незащищенности перед воздействием представителей деструктивных течений. Они используют молодежь в своих целях, подвергают давлению и психологической обработке. Имели место факты доведения до суицида, зачастую о религии подростки узнают из интернета. Огромное количество сайтов, их доступность способствуют распространению экстремистских идей. Помимо этого, нередко казахстанские студенты, которые уезжают за рубеж для получения религиозного образования, изучают направления, течения, работы авторов, чьи взгляды не соответствуют и даже противоречат традиционному Исламу. Перенимаются также традиции, обычаи и уклад жизни стран, где они обучаются. По возвращении в Казахстан они начинают распространять вышеперечисленное среди нашего общества. Для недопущения подобного проводится определенная работа, сформированы госкомиссии, информационно-пропагандистские группы, которые проводят комплексную работу по повышению религиозной грамотности. Также отмечена и важнейшая роль родителей в формировании духовной составляющей детей. Они должны знать об интересах и увлечениях своих детей, круг общения, жизненные предпочтения. Это поможет уберечь ребенка, оградить от разрушения психики и личности в целом. Было бы ошибкой считать, что борьба с деструктивными течениями, защита нашего общества, молодого поколения - это обязанность только государственных органов. Это общее дело всего социума, всего народа и нации. Наш долг - обеспечить безопасность казахстанцев, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

В Мангистау обсудили актуальные вопросы религиозной сферы в Центральной Азии

Фото ЦОК Мангистауской области


Также в ходе форума ряд участников выступили с докладами на темы «Религиозные отношения в Казахстане», «Роль духовного управления мусульман Казахстана в поддержании межнационального мира и межрелигиозного согласия», «Роль и значение ученых в отношениях между государством и духовенством» и др. Состоялся и обмен мнениями на различные темы, касающиеся духовности, религиозной грамотности, научных исследований, обучения.

Работа форума продолжилась секционными заседаниями.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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