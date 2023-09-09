Международный фестиваль-конкурс детского творчества проходит в Мангистау

В Мангистауской области проходит Международный фестиваль детского творчества «Біз- күн перзентіміз», посвящённый 50-летию региона и 60-летию города Актау. Участники крупного события встретились с заместителем акима области Улугбеком Тналиевым, сообщает Центр общественных коммуникаций.



По словам Улугбека Тналиева, главная цель фестиваля заключается в том, чтобы раскрыть способности детей и вывести их на новый уровень.



- Наша задача оказать ребятам поддержку, чтобы они могли перенять ценный опыт от своих сверстников из разных стран, которые прибыли к нам на фестиваль. Хочется пожелать детям успехов, ярко проявить себя на фестивале. Мы должны в этом помочь им, потому у нас много планов на предстоящее время, - говорит Улугбек Тналиев.



Он также поблагодарил гостей за то, что приняли приглашение и украсят своим участием предстоящий праздник. Подобные проекты, добавил замакима, будут проводиться чаще.



В нынешнем конкурсе приняли участие порядка 220 талантливых ребят из всего Казахстана, а также из Болгарии, Армении, Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Оценивает их специальное жюри. В их числе член Союза композиторов РК Бейбит Оралулы, певица Динара Каирова, президент Всемирной ассоциации исполнительских искусств «WAPA WORLD» Арман Гукасян. В состав жюри ещё вошли дирижёр эстрадно-симфонического оркестра Мангистауской областной филармонии им.М. Оскинбаева Алибек Муратов и директор международных конкурсов «Бозторгай» и «Шаттык» Карлыгаш Абдыкаримова.



-Люди очень гостеприимные, приветливые. Наличие в крае проектов и мероприятий, укрепляющих детское искусство, способствует творческому развитию подростков. Уверена, что если мы продолжим на этом уровне, будущее будет замечательным, - сказала Карлыгаш Абдыкаримова.



Конкурс проводится в Казахстане с 2007 года, Мангистау принимает участников уже в третий раз. Они будут соревноваться в трёх номинациях: хореография, народное исполнение и вокал.