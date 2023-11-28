В Мунайлинском районе в этом году трудоустроено около пяти тысяч жителей

План занятости населения выполняется на должном уровне. Об этом на аппаратном совещании акимата сообщила руководитель районного центра «Мансап» Акмарал Нурбаева.



По плану нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, в этом году в районе необходимо было создать 704 рабочих места. Совместно с Центром "Мансап" создано больше - 800.



В рамках 11 национальных проектов трудоустроено 535 человек. При наличии спроса на вакансии от работодателей на 1 270 человек, 1 076 безработных были направлены на постоянную работу в учреждения, подведомственные району.



Кроме того, на молодежную практику направлено 234 человека, на социальные рабочие места - 82, на общественные работы - 351 житель района. В рамках проекта "Первое рабочее место" трудоустроен 31 человек, в рамках проекта "Күміс жас" - 101 житель, в рамках проекта "Контракт поколений" - 3 человека.



В этом году в районе создано 4 799 новых рабочих мест, уровень занятости составил 80%, что выше прошлогоднего показателя.



Подытоживая работу совещания, аким района поручил организовать ярмарку вакансий, акимам сел более тесно сотрудничать с населением и уделять особое внимание их трудоустройству.