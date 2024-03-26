Юные мангистауские спортсмены одержали историческую победу по футзалу

На церемонию награждения чемпионата страны специально приехал главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака, который поздравил и наградил чемпионов.



Члены сборной команды «Қыран», лидирующей в сезоне 2023-2024 годов на чемпионате страны по футзалу с 34 очками, являются спортсменами детско-юношеской спортивной школы №2 Жанаозена.



В соревнованиях приняли участие 16 команд. Член команды Муханбет Сугир отличился на чемпионате РК, забив 19 голов и получив номинацию «Лучший игрок».



Тренеры: Меиримхан Амангельдиев, Темирлан Долубаев, Арман Таласбаев.