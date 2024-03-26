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Опубликовано: Сегодня, 17:52

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Юные мангистауские спортсмены одержали историческую победу по футзалу

На чемпионате Республики Казахстан по футзалу в Алматы среди команд U-13 победила сборная команда жанаозенского «Кыран». Это первая команда по футзалу из Мангистауской области, которая принесла чемпионское звание среди юниоров, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На церемонию награждения чемпионата страны специально приехал главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака, который поздравил и наградил чемпионов.

Члены сборной команды «Қыран», лидирующей в сезоне 2023-2024 годов на чемпионате страны по футзалу с 34 очками, являются спортсменами детско-юношеской спортивной школы №2 Жанаозена.

В соревнованиях приняли участие 16 команд. Член команды Муханбет Сугир отличился на чемпионате РК, забив 19 голов и получив номинацию «Лучший игрок».

Тренеры: Меиримхан Амангельдиев, Темирлан Долубаев, Арман Таласбаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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