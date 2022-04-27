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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:45

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В районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас обнаружены 22 тушки мёртвых тюленей

Для проведения лабораторных исследований сотрудниками управления рыбной инспекции оперативно отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии Мангистауской области и ветеринарной службы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Фото пресс-службы ведомства
Пресс-служба ведомства сообщает, что 26 апреля 2022 года в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас» обнаружено около 50 туш мёртвых тюленей.

На предполагаемое место гибели оперативно выехали государственные инспектора управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

- По состоянию на 23:00 часов 26 апреля 2022 года обнаружено 22 туши мёртвых тюленей, которые находятся в различных местах, удалённых друг от друга. Сотрудниками инспекции устанавливается, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии. В настоящее время инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области, совместно с егерской службой субъектов рыбного хозяйства обследуется береговая зона и другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мёртвых животных, - сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Для проведения лабораторных исследований сотрудниками инспекции оперативно отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии Мангистауской области и ветеринарной службы.

Кроме того, о данном факте оповещены работники лаборатории Института микробиологии и вирусологии Комитета науки МОН РК, а также Западно-Казахстанского учреждения «Институт гидробиологии и экологии».

- Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновляться по мере поступления, - отметили в ведомстве.

Напомним, фото мёртвых тюленей прислал в редакцию житель Мангистау.

Позже специалисты выехали на место гибели тюленей.



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